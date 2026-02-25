Orang ramai melintasi deretan kedai yang mempamerkan tanglung tradisional, perhiasan istimewa sempena Ramadan, di sebuah pasar di daerah Sayyida Zeinab di kawasan lama Kahirah, Mesir, pada 12 Februari 2026. Pasar-pasar di sana sesak dipenuhi pengunjung yang ghairah membuat persiapan menyambut bulan puasa. - Foto AFP