Tanglung hiasi jalanan, serikan suasana Kahirah Lama

Masyarakat

Tanglung hiasi jalanan, serikan suasana Kahirah Lama

Feb 25, 2026 | 3:37 PM
NUR FATHIN AWALLUDIN
NUR FATHIN AWALLUDIN

Tanglung hiasi jalanan, serikan suasana Kahirah Lama

Lensa Ramadan, perhiasan istimewa, pasar, Sayyida Zeinab, Kahirah, Mesir
Orang ramai melintasi deretan kedai yang mempamerkan tanglung tradisional, perhiasan istimewa sempena Ramadan, di sebuah pasar di daerah Sayyida Zeinab di kawasan lama Kahirah, Mesir, pada 12 Februari 2026. Pasar-pasar di sana sesak dipenuhi pengunjung yang ghairah membuat persiapan menyambut bulan puasa. - Foto AFP

Sepanjang bulan puasa, Berita Harian (BH) akan berkongsi gambar-gambar yang memaparkan semangat sambutan Ramadan dahulu dan kini di seluruh dunia.

