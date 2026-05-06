Topic followed successfullyGo to BHku
Ujian amaran kecemasan baru SG Alert bagi pengguna Singtel 10 Mei
Ujian amaran kecemasan baru SG Alert bagi pengguna Singtel 10 Mei
Percepat penyampaian maklumat ketika kecemasan seperti kebakaran besar, bahaya kimia atau keganasan
May 6, 2026 | 1:52 PM
Ujian amaran kecemasan baru SG Alert bagi pengguna Singtel 10 Mei
Pengguna rangkaian Singtel akan menerima ujian amaran kecemasan SG Alert pada tengah hari 10 Mei, yang disertai nada amaran dan corak getaran unik selama sehingga 10 saat. - Foto ZAOBAO
Para pengguna mudah alih rangkaian Singtel akan menerima amaran kecemasan besar-besaran baru pada peranti mereka pada tengah hari 10 Mei.
Ujian itu akan muncul sebagai pemberitahuan SG Alert, disertai nada amaran dan corak getaran unik selama sehingga 10 saat, kata Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) pada 6 Mei.
Laporan berkaitan
Sistem amaran kejadian cemas lalui SMS dilancarOct 14, 2024 | 3:11 PM
Isu teknikal lewatkan pemulihan khidmat mudah alih Singtel selepas gangguan lebih 6 jamMar 16, 2026 | 5:38 PM