Para pengguna mudah alih rangkaian Singtel akan menerima amaran kecemasan besar-besaran baru pada peranti mereka pada tengah hari 10 Mei.

Ujian itu akan muncul sebagai pemberitahuan SG Alert, disertai nada amaran dan corak getaran unik selama sehingga 10 saat, kata Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) pada 6 Mei.

