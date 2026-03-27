Warga S’pura di Melbourne kekalkan tradisi Raya
Khutbah dalam bahasa Melayu sentuh hati, terkenang keluarga di tanah air
Mar 27, 2026 | 8:06 PM
Encik Muhammad Fadhil Abdul Latif (kiri), bersama isteri dan anak lelakinya, menghidupkan suasana Aidilfitri di Melbourne, Australia, demi memastikan tradisi, budaya dan makna Hari Raya terus subur dalam kehidupan keluarga mereka di perantauan. - Foto ihsan MUHAMMAD FADHIL ABDUL LATIF
Di kota Melbourne yang jauh dari tanah air, Encik Muhammad Fadhil Abdul Latif, 36 tahun, berusaha memastikan suasana Syawal terus diraikan dengan penuh meriah dalam kehidupan keluarganya.
Bersama sekumpulan kecil warga Singapura yang akrab, beliau menghidupkan semula kehangatan Hari Raya melalui pertemuan sederhana, juadah tradisional dan semangat kebersamaan yang sedikit sebanyak mengubati kerinduan terhadap kampung halaman.
