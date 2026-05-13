Zaqy: ‘Modal sosial’ masih cabaran utama, namun perlu dilihat secara objektif
May 13, 2026 | 8:36 PM
Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), yang juga pengerusi Mendaki, Encik Zaqy Mohamad. - Foto fail
Satu kajian terkini yang menunjukkan bagaimana halangan struktur dan sosial terus membatasi kemajuan masyarakat Melayu menjadi peringatan bahawa jurang dalam akses kepada “modal sosial” masih berterusan dan perlu diiktiraf sebagai satu “hakikat yang menyedihkan”.
Demikian menurut Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad, yang juga menggalas peranan sebagai pengerusi Mendaki, dalam catatan Facebook pada 13 Mei.
