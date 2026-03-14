Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) telah melancarkan video sempena Hari Raya Aidilfitri yang menekankan peri penting menghargai hubungan kekeluargaan dalam era digital sekarang.

Diterbitkan dengan kerjasama agensi DSTNCT, video bertajuk Kisah Musim Raya itu menampilkan pelakon Nur Sabrina Nasir sebagai Aisyah, seorang gadis yang terlalu taksub dengan telefon pintar dan media sosial sehingga mencetuskan kekacauan sewaktu keluarganya sedang sibuk membuat persiapan raya.

Watak ibu bapa Aisyah pula dijayakan oleh pelakon Siti Hajar dan Izzat Yusoff.

Video tersebut dilengkapkan dengan muzik yang digubah dan dipersembahkan oleh kumpulan muzik tempatan, The Pinholes.

Lagu tersebut digubah khas untuk video tersebut dengan menyuntik tema kebersamaan, tradisi turun-temurun serta menghargai detik-detik bermakna dengan keluarga sepanjang sambutan Hari Raya.

Melalui lagu dan pengalaman Aisyah, video Hari Raya tersebut diharap mencerminkan maksud sebenar sambutan musim perayaan, kata Pengarah Kempen dan Produksi MDDI, Encik Aaron Lye.

“Detik-detik yang bermakna bukan sekadar apa yang kita rakam di media sosial, tetapi apa yang kita raikan bersama melalui tradisi yang dikongsi,” katanya.

Sementara itu, Pengarah Perniagaan dan Rakan Kongsi DSTNCT, Cik Chloe Lim, menambah bahawa filem ini bertujuan menghubungkan warga Singapura sambil meraikan keunikan tradisi setiap masyarakat.

“Idea di sebalik Kisah Musim Raya adalah sesuatu yang dekat dengan kita semua; iaitu betapa mudahnya untuk kita berada di depan mata tetapi tidak benar-benar ‘hadir’ secara emosi,” katanya.