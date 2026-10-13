Rakyat Singapura dinasihatkan supaya menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi berikutan peningkatan risiko keselamatan, menurut Kementerian Ehwal Luar (MFA).

Dalam satu kenyataan pada 13 Oktober, kementerian itu menyatakan bahawa Arab Saudi telah mengalami peningkatan serangan peluru berpandu dan dron yang menyasarkan penerbangan awam serta infrastruktur tenaga sejak bulan Julai.

Sejak beberapa minggu lalu, lapangan terbang di Riyadh, Abha, Dammam, Khamis Mushait, Najran dan Jizan telah menjadi sasaran serangan.

Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid (KKIA) di Riyadh juga telah diserang berulang kali, menyebabkan operasi lapangan terbang digantung dan penerbangan dilencongkan, menurut kenyataan itu, selain penutupan ruang udara yang turut menjadi semakin kerap.

MFA menyatakan bahawa rakyat Singapura yang sudah berada di Arab Saudi harus mengelakkan sebarang perjalanan ke KKIA dan kawasan berisiko tinggi yang lain sehingga diberitahu kelak.

Mereka juga harus mengelakkan perjalanan yang tidak penting di dalam negara tersebut.

Ia juga menasihatkan warga Singapura agar memantau berita setempat dengan teliti dan mematuhi arahan pihak berkuasa setempat.

Mereka yang telah menempah penerbangan ke Arab Saudi atau sedang dalam transit di negara tersebut digalakkan untuk menyemak maklumat perjalanan terkini dengan syarikat penerbangan masing-masing dan mengesahkan penerbangan mereka pada hari perjalanan.

Mereka juga dinasihatkan untuk membeli insurans perjalanan sebelum memulakan perjalanan.

“Rakyat Singapura yang perlu melakukan perjalanan ke Arab Saudi atau yang kini berada di Timur Tengah perlu bersedia menghadapi gangguan perjalanan pada saat-saat akhir,” menurut MFA.

“Mereka amat digalakkan untuk mendaftar secara elektronik (eRegister) dengan Kementerian Ehwal Luar di https://eregister.mfa.gov.sg supaya kami boleh menghubungi anda sekiranya perlu.”

Kementerian itu menyatakan bahawa mereka yang memerlukan bantuan konsular boleh menghubungi Kedutaan Singapura di Riyadh, Konsulat Jeneral Singapura di Jeddah, atau Pejabat Bertugas Kementerian Ehwal Luar (24 jam) di:

Kedutaan Republik Singapura - Arab Saudi (Riyadh)

Alamat: Diplomatic Quarter Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Telefon: +966 (11) 480-3855 or +966 50 019-1220

Faksimili: +966 (11) 483-0632

Emel: singemb_ruh@mfa.sg

Konsulat-Jeneral Singapura - Arab Saudi (Jeddah)

Alamat: Villa No. 5, Mohammed Tawfiq Al Abbasi Street Off Hera’a Street (Behind Danube Madinah Road) Opposite Al-Ghaith Mosque



Telefon: +966-(12) 607-3980 / 3981 or + 966 50 559-6481 (WhatsApp disediakan)



Telefaks: +966-(12) 607-4280



E-mel: singcg_jed@mfa.sg

Pejabat Tugas Kementerian Ehwal Luar (24 Jam)

Alamat: Tanglin, Singapore 248163

Telefon: +65 6379 8800/8855

Faksimili: +65 6476 7302