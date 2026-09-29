Kadar belia yang mengulangi kesalahan dalam tempoh dua tahun selepas keluar daripada rumah kebajikan kendalian Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) meningkat kepada 29.3 peratus pada 2023, berbanding 2 peratus pada 2022.

Kadar tersebut berdasarkan rekod pengulangan kesalahan dalam tempoh dua tahun selepas belia meninggalkan Rumah Kebajikan Belia, dengan kadar bagi kohort yang dibebaskan pada 2022 dikira berdasarkan rekod sehingga 2024, manakala kadar bagi kohort 2023 berdasarkan rekod sehingga 2025.

Menurut Laporan Trend Menyokong Pemulihan Belia yang dikeluarkan MSF pada 29 September, 12 daripada 41 belia dalam kohort pada 2023 mengulangi kesalahan dalam tempoh dua tahun, berbanding seorang daripada 50 belia dalam kohort yang dibebaskan pada 2022.

Pengulangan kesalahan merujuk kepada belia yang mengulangi kesalahan selepas dibebaskan daripada menjalani intervensi atau selesai menjalani perintah yang dikenakan.

Laporan itu berkata, kadar pengulangan kesalahan dikira berdasarkan kesalahan yang dilakukan dalam tempoh dua tahun selepas belia selesai menjalani intervensi atau perintah tersebut.

Namun, MSF berkata saiz kohort rumah kebajikan belia yang agak kecil bermakna perubahan melibatkan sebilangan kecil belia boleh menyebabkan trend turun naik dengan ketara dalam kadar pengulangan kesalahan.

Kadar penyelesaian program pemulihan bagi belia yang mengikuti program berasaskan masyarakat dan belia di bawah pengawasan MSF pula kekal tinggi, antara 85 peratus hingga 92.9 peratus dari 2021 hingga 2025.

Bagi belia yang menjalani Perintah Rumah Kebajikan Belia MSF, kadar penyelesaian meningkat daripada 93.5 peratus pada 2024 kepada 95.7 peratus pada 2025.

“Kadar penyelesaian perintah pemulihan yang stabil dan tinggi dalam kalangan belia ini berkemungkinan disebabkan persekitaran berstruktur dan pengawasan rapi yang disediakan di kemudahan kediaman terkawal tersebut.

“Persekitaran sedemikian penting bagi memastikan penyertaan belia dalam program secara konsisten, khususnya kerana Perintah Rumah Kebajikan Belia MSF dikenakan terhadap belia yang lazimnya mempunyai tahap risiko lebih tinggi serta keperluan yang lebih kompleks,” ujar MSF.

Namun, penyelesaian program pemulihan tidak semestinya bermakna seseorang belia tidak akan kembali melakukan kesalahan. Dapatan laporan menunjukkan terdapat perbezaan dari segi profil risiko belia yang menjalani pemulihan.

Berbanding belia yang didakwa dan dikenakan perintah di Mahkamah Belia pada 2024, lebih ramai belia dalam kohort 2025 mempunyai faktor yang dikaitkan dengan risiko mengulangi kesalahan serta kurang responsif terhadap pemulihan berasaskan masyarakat.

Lebih ramai mempunyai rekod kesalahan atau pernah dikenakan perintah mahkamah sebelum ini, selain menghadapi masalah penyalahgunaan bahan terlarang serta menunjukkan sikap dan tingkah laku yang pro-kesalahan atau antisosial.

Kira-kira satu daripada tiga belia turut mempunyai masalah berkaitan pengawasan ibu bapa dan/atau hubungan antara ibu bapa dengan anak.

Faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan risiko lebih tinggi untuk mengulangi kesalahan, namun laporan itu tidak menyatakan bahawa faktor berkenaan secara langsung menyebabkan kadar pengulangan kesalahan yang lebih tinggi.

Sistem keadilan belia mempunyai tiga tahap intervensi utama.

Tahap 1 melibatkan belia berisiko rendah dalam program berasaskan masyarakat, manakala Tahap 2 melibatkan belia di bawah pengawasan MSF melalui langkah seperti Perintah Pengawasan atau Perintah Rumah Belia. Kes Tahap 3 pula berada di bawah Perkhidmatan Penjara Singapura.

Secara umum, belia lelaki mencatat kadar pengulangan kesalahan dalam tempoh dua tahun yang lebih tinggi berbanding belia perempuan bagi kebanyakan jenis intervensi, satu trend yang secara amnya kekal sejak 2019.

Menurut laporan itu, intervensi selepas penjagaan perlu terus memberi tumpuan kepada belia lelaki, yang merangkumi majoriti kes pengulangan kesalahan.

Pengecualian ialah Perintah Rumah Belia MSF, dengan belia perempuan mencatat kadar pengulangan lebih tinggi.