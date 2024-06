(Dari kiri) Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), Gardens by the Bay, Encik Felix Loh; Pengarah Lembaga Gardens by the Bay, Encik John Tan Jiew Hoe; Setiausaha Parlimen Kanan (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Eric Chua dan Duta Besar Kemboja ke Singapura, Encik Sok Khoeun, di pelancaran pameran, Orchids of Angkor Wat, di Cloud Forest, Gardens by the Bay. Pameran anggerik itu dibuka rasmi pada 17 Mei.

-

Foto GARDENS BY THE BAY