Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) dan firma perkhidmatan profesional KPMG akan melancarkan program transformasi tenaga kerja untuk membantu syarikat menjadikan penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai nilai perniagaan dan pekerjaan yang lebih baik.

Satu memorandum persefahaman (MOU) ditandatangani pada 22 Oktober, dengan kehadiran setiausaha agung NTUC, Encik Ng Chee Meng, dan rakan kongsi pengurusan KPMG Singapura, Cik Lee Sze Yeng.

“Ketika AI mengubah pekerjaan dan tempat kerja, NTUC mengambil tindakan untuk memastikan pekerja, termasuk karyawan, pengurus dan eksekutif (PME), dapat menyesuaikan diri dan mendapat manfaat daripada peluang baharu,” kata Encik Ng.

Beliau berkata syarikat harus melihat melangkaui peningkatan produktiviti individu dan memikirkan bagaimana AI boleh mewujudkan peluang perniagaan baharu serta mengubah model perniagaan sedia ada.

Inisiatif itu ialah program pertama yang membolehkan syarikat memanfaatkan kededua Geran NTUC Jawatankuasa Latihan Syarikat (CTC) Pakej Transformasi Tenaga Kerja Perusahaan (EWTP) pada peringkat berbeza dalam perjalanan transformasi mereka.

Geran CTC menanggung bersama sehingga 70 peratus kos layak bagi latihan dan projek yang bertujuan meningkatkan produktiviti, mereka bentuk semula pekerjaan dan memperbaik prospek kerjaya pekerja.

Di bawah EWTP, syarikat kecil dan sederhana (SME) boleh mendapat pembiayaan bersama sehingga 70 peratus, manakala syarikat bukan SME sehingga 50 peratus, dengan had $150,000 bagi setiap syarikat. 

Pembiayaan itu meliputi perundingan tenaga kerja, peningkatan kemahiran dan penyelesaian teknologi tenaga kerja.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Bagi membantu pesara, Encik Abdul Razak, tidur dengan lebih selesa dalam keadaan sejuk, beliau menerima kipas siling, kipas meja, kipas berdiri, pemanas air dan kipas pengudaraan baharu daripada KDK.

Hadapi cuaca panas di rumah: Bantuan penyejukan untuk keluarga memerlukan

Oct 14, 2026 | 2:08 PM
Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu (dua dari kanan) dan Anggota Parlimen GRC Jalan Besar, Dr Wan Rizal Wan Zakariah (kanan) bertemu dengan para penjaja sambil mengagihkan pek bantuan di Pusat Penjaja Beo Crescent pada 22 Oktober.

Warga S’pura usia 60 dan ke atas kini layak dapat pelitup N95 percuma mulai 23 Okt

Oct 22, 2026 | 2:00 PM
Dalam wawancara bersama Berita Harian (BH), presiden Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura (DPPMS), Encik Abdul Malik Hassan, berkata perniagaan Melayu perlu diiktiraf sepenuhnya sebagai penyumbang yang setara kepada ekonomi Singapura, bukan sekadar dilihat sebagai ‘perniagaan masyarakat’.

Presiden DPPMS: Usahawan Melayu harus jadi penyumbang utama ekon S’pura, usah jadi sekadar ‘perniagaan masyarakat’

Oct 22, 2026 | 3:29 PM
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (dua dari kanan) pada program Melaka Bermunajat di Melaka pada malam 21 Oktober. Turut bersama Ketua Menteri Melaka merangkap Pengerusi BN Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh (dua dari kiri).

PRN Melaka: BN tanding 21 kerusi, PAS tanding 7 kerusi

Oct 22, 2026 | 3:24 PM
ibu bapa kurang upaya, membesarkan anak, sokongan keluarga

‘Sekampung’ bantu ibu bapa kurang daya penglihatan besarkan anak

Oct 22, 2026 | 5:30 AM
 isu Rohingya, M’sia, Mohamad Hasan

Menteri: M’sia tidak harus pikul penyelesaian isu Rohingya sendirian

Oct 21, 2026 | 3:06 PM
perintah berkurung

Perancis isytihar perintah berkurung bendung pergolakan, tunjuk perasaan

Oct 20, 2026 | 2:34 PM
Kiria Tikanah, Sukan Asia, lawan pedang epee

Sukan Asia: Kiria Tikanah lakar sejarah raih perak acara lawan pedang epee wanita

Sep 22, 2026 | 8:02 PM
keluarga kecil Melayu, saiz keluarga Singapura, demografi Melayu

Keluarga kecil semakin jadi pilihan masyarakat Melayu

Jul 12, 2026 | 5:30 AM
MENJADI KEGEMARAN PENYOKONG: Aidil tetap akan mengambil masa berswafoto bersama penyokong Kedah FA selepas salah satu perlawanan mereka kerana menghargai segala sokongan padu yang diberikan kepada pasukannya. - Foto FACEBOOK KEDAH FA

Aidil yakin mampu kembalikan kekuatan Kedah FA

Jul 21, 2019 | 5:30 AM

Kerjasama itu menggabungkan kededua geran tersebut untuk membantu syarikat beralih daripada perancangan kepada pelaksanaan, melengkapkan pekerja dengan kemahiran yang relevan dan mereka bentuk semula pekerjaan di tengah perubahan yang didorong AI.

Cik Lee berkata: “Bagi ekonomi kecil dan terbuka seperti Singapura, rakyat kita sentiasa menjadi kelebihan kita. AI tidak mengubah hakikat itu. Ia menjadikannya lebih penting.”

Beliau berkata KPMG akan membantu syarikat mengenal pasti peluang AI, menilai keperluan kemahiran tenaga kerja serta membangunkan pekerjaan dan laluan pembelajaran yang lebih baik.

KPMG juga akan berkongsi pandangan dan kepakarannya untuk membina kemampuan serta menyebarkan amalan terbaik, bagi membantu syarikat merealisasikan nilai daripada pelaburan AI mereka.

Secara berasingan, NTUC LearningHub dan KPMG akan melancarkan enam kursus untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang transformasi AI, kemampanan dan kewangan. Hasil kerjasama itu juga termasuk dua kursus sehari tentang cara memimpin transformasi AI.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
S’pura peruntuk $45j bantu SME perkilangan maju guna AIOct 21, 2026 | 3:45 PM
Penggunaan AI dalam perniagaan meningkat; ekonomi digital sumbang lebih tinggi kepada GDPOct 5, 2026 | 4:51 PM
SMEkecerdasan buatan (AI)ntuckpmg