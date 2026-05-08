NUS, SIM antara institusi S’pura tersenarai dalam kebocoran data sejagat
May 8, 2026 | 4:57 PM
Universiti Nasional Singapura (NUS) telah dinamakan dalam senarai organisasi yang dikatakan terjejas dengan kebocoran data sejagat yang dikesan secara dalam talian pada 8 Mei. - Foto fail
Beberapa institusi tempatan, termasuk Universiti Nasional Singapura (NUS) dan Institut Pengurusan Singapura (SIM), telah dinamakan dalam senarai pertubuhan yang dikatakan terjejas oleh kebocoran data sejagat yang dikesan secara dalam talian pada 8 Mei.
Kolej Insurans Singapura (SCI), Institut Akauntan Bertauliah Singapura (ISCA), NTUC LearningHub, The Learning Lab, Institut Antarabangsa KLC dan LearningSpace SG turut tersenarai antara institusi yang terjejas.
