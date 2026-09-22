Bagi pekerja sosial yang mengendalikan kes perlindungan kanak-kanak, seperti di Pusat Perkhidmatan Keluarga (FSC), maklumat penting daripada pelbagai agensi kadangkala tidak selalunya tersedia.

Jurang sedemikian mengehadkan kebolehan pekerja sosial untuk memahami sepenuhnya keadaan dan risiko keselamatan dalam sesebuah keluarga, lalu mengambil tindakan yang sesuai pada peringkat lebih awal.

Menurut Ketua Pusat FSC Allkin @ Sengkang 223D, Cik Yasmin Abdul Rahim, jurang itu telah dirapatkan susulan pelancaran unit Amaran Pemahaman Situasi bagi Penglibatan dan Tindakan Barisan Hadapan (SAFER) pada Jun 2026, oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF).

Unit tersebut meneliti maklumat dan perkembangan penting mengenai keselamatan kanak-kanak daripada Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF), Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak (Ecda), Pasukan Polis Singapura (SPF) dan Biro Narkotik Pusat (CNB).

MSF berkata contoh maklumat yang dinilai oleh SAFER termasuk rekod kehadiran dan menarik keluar kanak-kanak dari prasekolah, rekod diberkas, kesalahan di mana kanak-kanak merupakan mangsa serta kesalahan seksual dan dadah.

Apabila dihubungi Berita Harian (BH), Cik Yasmin, berusia 43 tahun, berkata:

“Dengan SAFER, maklumat penting daripada pelbagai agensi dapat dinilai bersama-sama, sekali gus membongkar risiko yang mungkin tidak ketara, sekiranya setiap maklumat itu dinilai secara berasingan.

“Misalnya, rekod kehadiran prasekolah yang lemah secara berterusan, apabila mengambil kira maklumat lain, memberikan gambaran lebih jelas mengenai keadaan kanak-kanak serta menampilkan potensi kebimbangan pada peringkat lebih awal.

“Lantas, penilaian seperti itu memberi pekerja sosial barisan hadapan gambaran lebih holistik, sekali gus memperkasa usaha kami dalam mendampingi keluarga dan menyediakan bantuan lebih tepat pada waktunya.

Oleh itu, Cik Yasmin yakin bahawa unit SAFER mengukuhkan usaha mendampingi keluarga rentan lebih awal, meneliti kebimbangan baharu serta mengambil tindakan yang lebih berkesan.

Berbekalkan pengalaman sebagai pekerja sosial selama lebih 18 tahun, Cik Yasmin mendapati keupayaan SAFER yang menyediakan akses lebih lancar kepada maklumat penting daripada pelbagai agensi adalah antara kekuatan utama unit itu.

Sebelum SAFER dilancarkan, FSC biasanya dimaklumkan mengenai kes perlindungan kanak-kanak menerusi rujukan rasmi daripada pihak seperti sekolah, ahli keluarga atau jiran, kongsi Cik Yasmin.

“Lantaran itu, sebarang campur tangan sering bergantung pada sama ada seseorang mengenal pasti wujudnya kes (perlindungan).

“Jika tidak, risiko mungkin kekal dan tidak dikesan langsung,” katanya.

Oleh itu, inisiatif SAFER bukan sahaja membantu dalam mengesan kes yang mungkin terlepas daripada perhatian, malah membolehkan langkah campur tangan diambil lebih awal, tambah Cik Yasmin.

Selaku Ketua Allkin FSC @ Sengkang 223D, Cik Yasmin Abdul Rahim memimpin sekumpulan karyawan yang terdiri daripada pekerja sosial, pekerja sosial kanan dan kaunselor. Berbekalkan pengalaman lebih 18 tahun dalam bidang khidmat sosial, Cik Yasmin telah mengendalikan pelbagai kes melibatkan keluarga, ibu bapa, belia dan kanak-kanak dalam pelbagai keadaan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sementara itu, proses menerima pengesanan daripada unit SAFER turut menjimatkan masa berbanding kaedah menghubungi agensi dan menantikan respons masing-masing.

Setakat ini, Allkin FSC @ Sengkang telah menerima tiga amaran daripada unit SAFER.

Salah satu amaran tersebut membantu FSC mengendalikan kes yang melibatkan seorang kanak-kanak berusia enam tahun yang disyaki didera secara fizikal.

Setelah mendekati keluarga tersebut, mereka mendapati keluarga itu bergelut dengan banyak cabaran, yang kesemuanya mampu menjejas keselamatan kanak-kanak itu.

Ia termasuk cabaran keibubapaan, sejarah konflik dan keganasan antara ibu bapa, pendedahan kanak-kanak kepada konflik itu serta tekanan kewangan dan emosi yang mendalam.

Maklumat amaran SAFER memberi FSC permulaan yang baik untuk membendung risiko daripada meningkat, sekali gus membantu keluarga itu.

“Tanpa SAFER, keluarga ini mungkin tidak dikenal pasti sebagai berisiko, oleh sebarang FSC kerana mereka tidak mendapatkan bantuan,” kata Cik Yasmin.

Susulan itu, Allkin FSC @ Sengkang berjaya menetapkan langkah perlindungan jangka masa panjang untuk kanak-kanak itu dan keluarganya, termasuk pelan keselamatan.

Mereka juga dapat memperluaskan jaringan sokongan keluarga itu untuk merangkumi ahli keluarga besar, pihak sekolah serta rakan penjagaan kesihatan.

Jika terdapat kebimbangan mengenai keselamatan kanak-kanak di antara keluarga yang menolak bantuan, FSC tersebut akan merujuk kes itu kepada Talian Bantuan Antikeganasan dan Gangguan Seksual Nasional (NAVH).

Langkah ini, kata Cik Yasmin, memastikan kes itu dapat dinilai semula menerusi proses triaj supaya langkah perlindungan yang sesuai tetap diambil.

Kini, MSF masih dalam proses memperhalusi keupayaan unit SAFER serta mendapatkan maklumat relevan daripada lebih agensi pemerintah pada masa depan, kata MSF pada 22 September.

Cik Yasmin berharap maklumat seperti rekod kesihatan juga dapat dipertimbangkan oleh unit itu pada masa hadapan.