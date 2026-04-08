Pelajar reka bentuk cipta bilik darjah untuk galak murid jadi lebih tenang dan berdikari
Pelajar reka bentuk cipta bilik darjah untuk galak murid jadi lebih tenang dan berdikari
Apr 8, 2026 | 6:49 PM
Pelajar reka bentuk cipta bilik darjah untuk galak murid jadi lebih tenang dan berdikari
Pelajar jurusan reka bentuk dalaman dari Politeknik Singapura (SP), Cik Syazmira Samsaimond, mencipta reka bentuk bilik darjah dan ruang pembelajaran bagi membantu murid sekolah rendah peringkat atas belajar dengan lebih kendiri sambil menangani tekanan akademik dengan leih berkesan. - Foto POLITEKNIK SINGAPURA
Standfirst: Sebanyak 182 projek akhir tahun dipamerkan sempena acara akhir tahun Sekolah Seni Bina dan Alam Binaan (ABE) Politeknik Singapura pada 12, 13 dan 16 Mac. Berita Harian (BH) menyeroti usaha tiga pelajar yang menyumbang kepada kemajuan dalam bidang pendidikan, persekitaran dan seni.
Prihatin melihat beban akademik yang kian membelenggu murid sekolah rendah, pelajar reka bentuk dalaman, Cik Syazmira Samsaimond, menyahut cabaran untuk merombak reka bentuk bilik darjah dan ruang pembelajaran.