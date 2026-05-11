Pada 2025, seorang pekerja migran warga Bangladesh lumpuh dari paras leher ke bawah akibat kemalangan di tempat kerja, sehingga dikhuatiri tidak mampu duduk sepanjang penerbangan pulang ke kampung halamannya.

Atas rasa ihsan, Encik Nasiruddin Mohd Rafiq, yang ketika itu sedang menjalani latihan bekerja sambil belajar sebagai pembantu fisioterapi di Hospital Universiti Nasional (NUH), meluangkan masa selama enam bulan untuk membantunya mendapatkan semula keupayaan duduk, mengimbangi badan serta bergerak dengan bantuan alat sokongan.

