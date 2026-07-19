Setiausaha Agung Parti Pembaharuan (RP), Encik Kenneth Jeyaretnam, telah meninggal dunia pada 18 Julai.

Beliau berusia 67 tahun.

Berita pemergiannya diumumkan oleh isterinya, Cik Amanda Jeyaretnam, dalam satu hantaran di Facebook pada petang 19 Julai.

Cik Amanda menyatakan bahawa Encik Kenneth “meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya dengan dikelilingi oleh keluarga”.

Beliau menambah bahawa butiran acara pengebumian yang bakal diadakan secara kecil-kecilan untuk anggota keluarga masih dalam proses dimuktamadkan, dan majlis untuk memperingati kehidupan mendiang akan diatur pada tarikh yang lain.

“Terima kasih atas kasih sayang dan sokongan anda serta kepada semua yang sempat melawat beliau di hospital, ketahuilah bahawa ia amat bermakna buat dirinya,” kata Cik Amanda.

Encik Kenneth merupakan anak sulung kepada mendiang Anggota Parlimen (AP) pembangkang, Encik J.B. Jeyaretnam – yang lebih dikenali sebagai JBJ – tokoh politik pembangkang pertama yang dipilih menganggotai Parlimen Singapura selepas kemerdekaan pada 1965, dan mengasaskan Parti Pembaharuan pada 2008.

Selepas pemergian bapanya pada akhir tahun 2008, Encik Kenneth mengambil alih tugas untuk menerajui parti itu sejak Mei 2009.

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