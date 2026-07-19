Pemimpin Parti Pembaharuan Kenneth Jeyaretnam meninggal dunia pada usia 67 tahun

Encik Kenneth Jeyaretnam, Setiausaha Agung Parti Pembaharuan (RP), telah meninggal dunia pada 18 Julai. - Foto fail

Encik Kenneth Jeyaretnam, Setiausaha Agung Parti Pembaharuan (RP), telah meninggal dunia pada 18 Julai. - Foto fail

Pemimpin Parti Pembaharuan Kenneth Jeyaretnam meninggal dunia pada usia 67 tahun

Pemimpin Parti Pembaharuan Kenneth Jeyaretnam meninggal dunia pada usia 67 tahun

Setiausaha Agung Parti Pembaharuan (RP), Encik Kenneth Jeyaretnam, telah meninggal dunia pada 18 Julai.

Beliau berusia 67 tahun.

Berita pemergiannya diumumkan oleh isterinya, Cik Amanda Jeyaretnam, dalam satu hantaran di Facebook pada petang 19 Julai.

Cik Amanda menyatakan bahawa Encik Kenneth “meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya dengan dikelilingi oleh keluarga”.

Beliau menambah bahawa butiran acara pengebumian yang bakal diadakan secara kecil-kecilan untuk anggota keluarga masih dalam proses dimuktamadkan, dan majlis untuk memperingati kehidupan mendiang akan diatur pada tarikh yang lain.

“Terima kasih atas kasih sayang dan sokongan anda serta kepada semua yang sempat melawat beliau di hospital, ketahuilah bahawa ia amat bermakna buat dirinya,” kata Cik Amanda.

Encik Kenneth merupakan anak sulung kepada mendiang Anggota Parlimen (AP) pembangkang, Encik J.B. Jeyaretnam – yang lebih dikenali sebagai JBJ – tokoh politik pembangkang pertama yang dipilih menganggotai Parlimen Singapura selepas kemerdekaan pada 1965, dan mengasaskan Parti Pembaharuan pada 2008.