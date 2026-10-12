Lebih 350 pemimpin akar umbi, sukarelawan dan rakan kongsi telah berhimpun untuk menjalankan ‘lawatan kesejahteraan’ ke atas lebih 19,000 isi rumah di Cheng San dari 9 hingga 10 Oktober.

Usaha ini membolehkan para sukarelawan bertanya khabar kepada penduduk di rumah, memantau sebarang tanda kesusahan di samping menghubungkan penduduk yang memerlukan bantuan kepada sokongan yang bersesuaian.

Demikian dilakukan demi memupuk ikatan kemasyarakatan yang lebih kukuh dan menangani pengasingan sosial.

Setiap isi rumah turut menerima penyangkut pintu dan sapu tangan edisi terhad, menurut satu kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Kawasan Undi Cheng San pada 8 Oktober.

Selain itu, pemeriksaan kesejahteraan tersebut juga merupakan sebahagian daripada siri program ‘Apa Khabar?’ yang merangkumi kegiatan ‘Jalan dengan Kesedaran’ atau ‘Mindfulness Walk’ dan Konsert Kesejahteraan.

Cik Nadia Ahmad Samdin, Anggota Parlimen (AP) GRC Ang Mo Kio, yang juga penasihat pertubuhan akar umbi kawasan itu, telah menyertai hampir 1,200 penduduk di acara tersebut.

Acara tersebut turut merasmikan dua inisiatif pemantauan masyarakat yang telah diperluaskan – Pemantauan Jumlah Surat dan Kopitiam Cares.

Inisiatif Pemantauan Jumlah Surat atau Mail Volume Monitoring merupakan kerjasama dengan Singapore Post sejak 2022 yang menggunakan corak pengumpulan surat bagi mengenal pasti penduduk yang mungkin memerlukan sokongan.

Inisiatif itu akan diperluas untuk merangkumi sembilan blok HDB baharu, di samping 14 blok sedia ada.

Dilancarkan pada 2023, Kopitiam Cares pula menyambut dua rakan kongsi baharu – Kedai Kopi Detian di Blok 529 Ang Mo Kio Avenue 10 dan Kopi Soh di Blok 443 Ang Mo Kio Avenue 10 – pada acara tersebut.

Melalui inisiatif itu, pemilik gerai dan kakitangan di kedua-dua kedai kopi diberikan latihan asas untuk mengenali tanda-tanda demensia dan saluran rujukan ke Agensi Perkhidmatan Sosial (SSA) berdekatan, termasuk panduan praktikal daripada TOUCH Community Services dan pelekat maklumat sumber komuniti.

“Melalui acara ini, kami ingin mendekati penduduk tidak kira di mana jua mereka berada, sama ada ketika berjalan bersama jiran tetangga, menyertai pelbagai kegiatan di kedai kopi, mahupun mengunjungi rumah ke rumah di seluruh kawasan undi kami pada hujung minggu ini, di luar lawatan rutin kami.