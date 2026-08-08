Semua guru sekolah rendah, menengah dan maktab rendah perlu mengikuti tiga modul latihan wajib mengenai kecerdasan buatan (AI), di bawah satu pelan baharu Kementerian Pendidikan (MOE).

Dilancarkan pada Ogos 2026, Pelan Hala Tuju Pembelajaran Profesional Literasi AI Guru menetapkan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan apabila teknologi tersebut menjadi lebih kerap digunakan di dalam bilik darjah.

Modul pertama, yang merangkumi asas AI seperti pertimbangan etika, keselamatan dan penggunaan yang bertanggungjawab, mesti diselesaikan sebelum akhir 2026.

Dua modul lain, yang perlu diselesaikan sebelum akhir 2027, meneroka penggunaan yang sesuai dengan umur, bagaimana AI mempengaruhi pemikiran pelajar, dan bagaimana ia boleh digunakan untuk memperdalam pembelajaran.

Dijalankan secara dalam talian, setiap modul mengambil masa kira-kira 30 hingga 45 minit untuk diselesaikan.

Selain modul wajib, para guru juga akan dapat mengikuti kursus AI khusus subjek yang lebih lanjut mulai 2027.

Langkah tersebut diambil di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat terhadap kemungkinan pelajar menjadi terlalu bergantung kepada AI, dan menggunakannya sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugasan atau menghasilkan jawapan tanpa mengembangkan pemikiran mereka sendiri.

Menjawab soalan berkaitan isu tersebut dalam sesi Parlimen pada Februari 2026, Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, berkata kementerian itu sedang mengkaji kesan AI terhadap pembelajaran pelajar.

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Ia menyediakan panduan kepada sekolah untuk memastikan penggunaan AI meningkatkan, bukan menjejas, pengajaran dan pembelajaran.

Beliau menambah bahawa AI sedang diperkenalkan secara beransur-ansur mulai Darjah Empat dengan pengawasan guru.

Mereka boleh menggunakan alat AI yang dibangunkan oleh MOE – di Ruang Pembelajaran Pelajar Singapura – yang “direka bentuk untuk menjadi lebih kukuh dari segi pedagogi dan disertai dengan panduan yang sesuai”.

Encik Samuel Tan, pakar utama di Bahagian Teknologi Pendidikan MOE, berkata pelan tindakan literasi AI dalaman – yang ditujukan untuk sekolah dan guru – dibangunkan berdasarkan panduan daripada MOE memandangkan AI generatif seperti ChatGPT telah tersedia secara meluas pada akhir 2022.

Encik Tan menambah bahawa MOE melihat adanya keperluan bagi panduan yang jelas untuk melengkapi guru dengan kemahiran AI yang berguna untuk pengajaran dan pembelajaran.

Sehingga 2024, terdapat 29,605 orang guru di seluruh sekolah rendah, sekolah menengah dan maktab rendah di sini.

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