Topik diikutiPergi ke BHku
Tekad rapat jurang teknologi dan manusia melalui pengalaman bantu penduduk desa Filipina
Premium
Tekad rapat jurang teknologi dan manusia melalui pengalaman bantu penduduk desa Filipina
Lulusan SP ubah tanggapan, lihat teknologi bukan hanya formula tetapi huraian masalah emosi, sosial masyarakat
Jun 2, 2026 | 5:30 AM
Tekad rapat jurang teknologi dan manusia melalui pengalaman bantu penduduk desa Filipina
Minat terhadap pembelajaran amali dan kecenderungan dalam bidang elektronik sejak zaman sekolah menengah mendorong Encik Arryan Daniyal Aznizam, melanjutkan pelajaran dalam Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Politeknik Singapura (SP) pada 2023.
Kecenderungan awal itu kemudian diperkukuh, melalui program pembelajaran luar negara, Learning Express (LeX), selama 12 hari di Filipina, khususnya dalam masyarakat luar bandar, di Nasugbu, wilayah Batangas.
Laporan berkaitan
‘Malaysia’ boleh! Datuk dua cucu raih diploma ke-9Jun 2, 2026 | 5:30 AM
Lulusan terbaik RP pernah ditolak beberapa sekolah menengah S’puraMay 11, 2026 | 5:30 AM