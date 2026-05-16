Penduduk pendapatan rendah di Bedok pilih keperluan di ‘minimart’ percuma
Kedai Masyarakat Food From the Heart ke-6 dijangka beri manfaat sekitar 500 penduduk
May 16, 2026 | 2:50 PM
Cik Zaiton Ahmad membeli-belah di Kedai Masyarakat di Bedok South pada 16 Mei. - Foto BM oleh ADAM MIFZAL FAIZAL
Sejak berhenti kerja tiga tahun lalu, pada 2023, Cik Zaiton Ahmad, 71 tahun yang menjalani kehidupan sebatang kara, menerima pelbagai bentuk bantuan, termasuk bantuan makanan yang dihantar terus ke rumahnya.
Namun, sering kali warga emas itu mendapati bahawa sesetengah barangan yang diterimanya, seperti susu pekat dan cendawan dalam tin bukanlah barangan yang benar-benar diperlukannya.
