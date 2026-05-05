Bas SMRT terbakar di Woodlands, tiada cedera
May 5, 2026 | 7:23 PM
Bas SMRT terbakar berhampiran Sekolah Rendah Woodgrove di Woodlands pada petang 5 Mei, menyebabkan kepulan asap hitam tebal menerawang ke udara. - Foto FACEBOOK HANY SOH
Sebuah bas SMRT terbakar berhampiran Sekolah Rendah Woodgrove di Woodlands pada petang 5 Mei, menyebabkan kepulan asap hitam tebal menerawang ke udara.
Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), menjawab pertanyaan media, mengesahkan kejadian kebakaran bas di Woodlands Avenue 1 sekitar 1.40 petang.
