Go-Ahead akan kendali semua 29 khidmat bas di Tampines

Go-Ahead Singapore akan mengambil alih baki 15 perkhidmatan di kawasan Tampines pada 19 Julai. - Foto ST

Go-Ahead Singapore akan mengambil alih baki 15 perkhidmatan di kawasan Tampines pada 19 Julai. - Foto ST

Go-Ahead akan kendali semua 29 khidmat bas di Tampines

Go-Ahead akan kendali semua 29 khidmat bas di Tampines Ambil alih laluan daripada SBS Transit; proses penyerahan sedang dijalankan secara berperingkat jelang 19 Jul

Menjelang 19 Julai, syarikat pengangkutan awam Go-Ahead Singapore akan mengendalikan semua 29 perkhidmatan bas di kawasan Tampines, mengambil alih laluan yang dikendalikan oleh SBS Transit (SBST) selama 10 tahun.

Terdahulu, pada 5 Julai, semasa peringkat pertama penyerahan, 14 perkhidmatan bas SBST telah diserahkan kepada Go-Ahead, termasuk perkhidmatan 10, 18, 20, 39 dan 299.

Pada 19 Julai, Go-Ahead akan mengambil alih baki 15 perkhidmatan, termasuk perkhidmatan 4, 37, 47, 127 dan 291.

Kesemua 29 perkhidmatan tersebut termasuk dua perkhidmatan yang baru diperkenalkan.

Perkhidmatan 454 mula beroperasi pada November 2025, dan perkhidmatan 460 bermula pada April.

Go-Ahead memenangi kontrak untuk mengendalikan pakej tersebut pada September 2025.

Proses penyerahan sedang dijalankan secara berperingkat bagi memastikan perjalanan penumpang yang lancar dan bebas gangguan, kata pengendali tersebut.

Menjawab pertanyaan The Straits Times, Penguasa Pengangkutan Darat (LTA), berkata kesemua 29 perkhidmatan akan beroperasi dari Depoh Bersepadu East Coast yang baharu di Changi.

Ia menambah bahawa penyerahan berperingkat adalah serupa dengan peralihan kontrak bas sebelumnya.

Depoh Bersepadu East Coast – yang akan menjadi depoh kereta api dan bas terbesar di Singapura apabila ia beroperasi sepenuhnya – dijangka siap menjelang akhir 2026.

Laluan Downtown, Laluan Thomson-East Coast, dan Laluan Timur-Barat mula beroperasi daripada depoh baharu pada Mac.

Go-Ahead menyatakan kebanyakan pekerja SBST yang terjejas oleh penyerahan itu memilih untuk menyertai syarikat mereka.

Ia tidak memberikan butiran tentang bilangan pekerja yang membuat pertukaran itu, tetapi berkata Go-Ahead komited untuk menyokong mereka melalui peralihan dengan syarat pekerjaan yang “tidak kurang hebatnya” daripada yang mereka terima semasa di SBST.

LTA berkata 29 perkhidmatan Go-Ahead akan beroperasi dengan kira-kira 400 buah bas, termasuk kira-kira 260 bas elektrik.

Kesemuanya akan memaparkan logo Go-Ahead selepas penyerahan.

Go-Ahead Singapore – sebuah unit syarikat pengangkutan gergasi British Go-Ahead – juga akan menguruskan Pusat Pertukaran Bas Tampines, Pusat Pertukaran Bas Tampines Concourse, Pusat Pertukaran Bas Tampines North dan Terminal Bas Changi Business Park.

SBST telah menguruskan terminal dan pertukaran sejak 2016.