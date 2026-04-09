Khidmat MRT di Laluan Circle disambung semula 10 Apr
Apr 9, 2026 | 4:23 PM
Penutupan awal dan pembukaan lewat Laluan Circle (CCL) pada hujung minggu akan memberikan masa yang diperlukan untuk ujian yang selamat dan teliti, kata Penguasa Pengangkutan Darat (LTA). - Foto ST
Perkhidmatan MRT biasa di Laluan Circle (CCL) akan disambung semula pada 10 April, setelah kerja pengukuhan terowong siap lebih awal daripada tarikh akhir asal pada 19 April.
Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) menyatakan pada 26 Mac bahawa kerja untuk mengukuhkan terowong antara stesen Mountbatten, Dakota dan Paya Lebar akan selesai lebih awal, kerana pasukan pembinaan telah terbiasa dengan proses yang rumit dan dapat menjimatkan masa.
Laporan berkaitan
Khidmat laluan CCL disambung lebih awal, operasi hujung minggu dipendekkanMar 26, 2026 | 5:08 PM
Bas disedia tampung Laluan Circle yang mula lebih lewatApr 7, 2026 | 2:18 PM