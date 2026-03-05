Persiapan bagi haji 2026 terus dijalankan, namun pemerintah akan terus memantau situasi di Timur Tengah sambil mengutamakan keselamatan jemaah Singapura, kata Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim. - Foto fail