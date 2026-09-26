Lebih 90 peserta telah mengambil bahagian dalam Projek Warganegara, sebuah inisiatif anjuran bersama Berita Harian dan Lembaga Warisan Negara (NHB) bersama masyarakat Melayu bagi membentuk Taman Tugu Pengasas (Founder’s Memorial) yang bakal dibuka kelak.

Peserta diajak mengimbau kembali pengalaman membesar di Singapura dengan memilih satu daripada sembilan tema, sebelum mencatat kenangan dan merakam kisah masing-masing.