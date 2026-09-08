Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan menyumbangkan keseluruhan kenaikan gajinya kepada usaha-usaha kebajikan bagi tempoh lima tahun akan datang.

Ini bagi menunjukkan komitmen beliau terhadap pandangan bahawa semakan semula gaji politik adalah demi kepentingan Singapura.

Beliau telah memutuskan untuk menyumbang keseluruhan jumlah kenaikan gaji yang terhasil daripada pelarasan gaji kepada pertubuhan kebajikan sepanjang lima tahun akan datang, sekiranya beliau terus memegang jawatan.

Gaji Perdana Menteri, yang ditetapkan pada seganda daripada tanda aras MR4, akan dinaikkan kepada $3.6 juta, meningkat daripada $2.2 juta.

“Pemerintah akan terus membayar gaji saya mengikut kadar yang diperuntukkan di bawah rangka kerja tersebut, seperti mana sistem kita berfungsi.

“Saya kemudian akan menyumbangkan kenaikan tersebut kepada usaha-usaha kebajikan yang sesuai. Ini adalah keputusan saya sendiri.

“Saya tidak mengharapkan pemegang jawatan lain untuk melakukan perkara yang sama,” kata Encik Wong, yang juga Menteri Kewangan.

Berucap di Parlimen pada 8 September, Encik Wong menambah pada penghujung tempoh lima tahun beliau akan menilai semula kedudukannya dengan mengambil kira keadaan ketika itu.