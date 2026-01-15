Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong telah melucutkan jawatan Ketua Pembangkang (LO) daripada Encik Pritam Singh. - Foto ST

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong telah melucutkan jawatan Ketua Pembangkang (LO) daripada Encik Pritam Singh. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong telah melucutkan jawatan Ketua Pembangkang (LO) daripada Encik Pritam Singh.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan pada 15 Januari, Encik Wong berkata beliau membuat keputusan tersebut setelah membuat pertimbangan teliti.

“Setelah mempertimbangkan perkara ini dengan teliti, saya telah memutuskan bahawa sabitan jenayah Encik Pritam, yang diambil bersama pandangan Parlimen tentang ketidaksesuaiannya, menjadikannya tidak lagi boleh diterima untuk beliau meneruskan jawatan LO.

“Oleh itu, jawatan Encik Pritam sebagai LO akan dilucutkan berkuat kuasa serta-merta.

“Keputusan ini adalah perlu untuk menegakkan kedaulatan undang-undang, serta maruah dan integriti Parlimen,” kata Encik Wong dalam kenyataan itu.