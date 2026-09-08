Tugas seorang Menteri bukan sekadar melakukan apa yang popular hari ini.

Mereka juga perlu mempertimbangkan perkara yang bakal meletakkan Singapura pada kedudukan yang lebih kukuh esok, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

Ini memerlukan penguasaan mendalam terhadap isu-isu, keutamaan yang jelas, dan kesanggupan untuk membuat keputusan yang sukar.

Encik Wong memberi contoh dua Menteri yang memaparkan ciri-ciri tersebut – Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu; dan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad.

Berhubung perubahan iklim, Cik Fu telah mempengerusikan bersama perundingan sukar mengenai pasaran karbon global dan membantu negara-negara mencapai kesepakatan akhir, kata Encik Wong.

Sementara itu, Encik Masagos, pula digambarkan sebagai “duta yang cemerlang bagi Singapura” oleh seorang anggota House of Lords atau Dewan Parlimen Britain, semasa Simposium St. Gallen.

Encik Masagos telah menyampaikan ucapan ketika menghadiri Simposium St. Gallen ke-55 yang berlangsung di St. Gallen, Switzerland, dari 6 hingga 7 Mei.

Encik Wong turut berkata: “Saya tidak mengatakan bahawa para Menteri akan sentiasa membuat setiap keputusan dengan tepat.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Lebih 50% pelajar S’pura pamer prestasi tinggi dalam selesaikan masalah pengkomputeran, kedudukan teratas dalam bacaan, tempat kedua dalam Matematik dan Sains 

Pelajar S’pura kekal antara terbaik dunia dalam penilaian antarabangsa

Sep 8, 2026 | 3:30 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad.

Zaqy: Jawatankuasa kaji, perkukuh perlindungan institusi agama akan ditubuhkan

Sep 8, 2026 | 11:23 AM
Yasmine Aqila Khairunnisa, 16 tahun, memeluk ibunya, Cik Malani Tjahyati (kanan), 43 tahun, di Terminal 3 Lapangan Terbang Changi pada 8 September 2026, selepas penerbangan antara Singapura dengan Jakarta disambung semula.

Letusan Anak Krakatau: SIA tambah 8 penerbangan bantuan Jakarta-S’pura.

Sep 8, 2026 | 5:30 PM
Wanita memakai pelitup muka ketika berjalan di sebuah pasar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang diselubungi jerebu akibat kebakaran hutan dan tanah semasa Hari Tanpa Kenderaan pada 6 September 2026. Jerebu berpanjangan di Kalimantan menjejas kesihatan dan kehidupan harian penduduk, dengan paras zarah halus berbahaya dilaporkan jauh melebihi tahap selamat yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

Jerebu Kalimantan jejas kehidupan seharian penduduk

Sep 8, 2026 | 3:09 PM
banjir Nepal, operasi menyelamat, mangsa hilang

Keluarga mangsa banjir kecewa operasi menyelamat berjalan perlahan

Sep 8, 2026 | 1:28 PM
Suspek dipercayai memperdaya 400 pemohon dengan meminta bayaran kira-kira RM4,000 daripada setiap seorang bagi menguruskan permohonan lot tapak rumah.

Pengerusi jawatankuasa perumahan ditahan, disyaki seleweng RM1.6j

Sep 8, 2026 | 3:13 PM
Bapa mangsa mengaku bersalah atas tuduhan rogol, mencabul kehormatan dan tuduhan pecah amanah jenayah.

Perogol nampak anak perempuannya lapor polis, tukar pakaian di rumah, kemudian serah diri

Sep 7, 2026 | 6:24 PM
Percutian, Jakarta, penerbangan dibatal, letusan Anak Krakatau

Percutian pendek di Jakarta terpaksa dilanjut selepas penerbangan dibatal sebab letusan Anak Krakatau

Sep 6, 2026 | 8:24 PM
Josephine Teo; Presiden Tharman Shanmugaratnam; Rahayu Mahzam, ReadSG, baca 15 minit sehari

Gerakan baru galak rakyat S’pura membaca 15 minit sehari

Sep 6, 2026 | 8:02 PM
Eiss penyanyi, beg stoma, Gegar Vaganza 12, sembang sehat, health scare, juara Gegar Vaganza 12, aku salah, mindorder management, juri anugerah 2026

Hilang ibu, derita guna beg stoma tak luntur semangat Eiss berkarya

Sep 6, 2026 | 5:30 AM

“Para Menteri juga melakukan kesilapan. Ada yang lebih menyerlah dalam bidang tertentu berbanding yang lain.

“Apabila kita tidak mencapai apa yang diharapkan, kita perlu belajar daripada kesilapan, melakukan penambahbaikan dan bertanggungjawab terhadapnya.”

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Gaji menteri akan naik sehingga 9% pada $1.2j dalam pelarasan pertama sejak 2011Sep 8, 2026 | 4:28 PM
PM Wong dermakan seluruh kenaikan gajiSep 8, 2026 | 6:44 PM
BHParliamentSGparlimenlawrence wongMasagos Zulkifli Masagos MohamadGrace Fu