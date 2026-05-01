PM Wong seru rakyat S’pura rebut peluang dalam era AI, yakin hadapi cabaran global
PM Wong seru rakyat S’pura rebut peluang dalam era AI, yakin hadapi cabaran global
May 1, 2026 | 11:17 AM
PM Wong seru rakyat S’pura rebut peluang dalam era AI, yakin hadapi cabaran global
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, menyampaikan ucaptama di Rapat Hari Pekerja Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) yang diadakan di D’Marquee di Downtown East pada 1 Mei. - Foto BH oleh KHALID BABA
Di sebalik cabaran pergolakan geopolitik dan kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI), Singapura harus mengorak langkah ke hadapan dengan penuh keyakinan dan merebut peluang baru bagi memperkukuh kedudukannya di persada dunia, dan pemerintah akan membantu rakyat Singapura dalam usaha ini, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.
Menyampaikan ucaptama di Rapat Hari Pekerja pada 1 Mei, Encik Wong menyifatkan AI sebagai “teknologi yang menentukan zaman kita” yang kini sedang mengubah industri dan pekerjaan, selain membentuk semula ekonomi global.
Laporan berkaitan
Majlis pekerjaan 3 pihak ditubuh, bantu pekerja, perniagaan maanfat AIApr 30, 2026 | 6:57 PM
Rapat Hari Pekerja: PM Wong bakal bentang bantuan hadapi AI, teknologi baruApr 30, 2026 | 3:54 PM