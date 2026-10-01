SPH Media telah berjaya memperkukuh keupayaan digital dan multimedianya, meluaskan jangkauan audiens baharu, serta terus berkhidmat kepada rakyat Singapura menerusi empat bahasa rasmi di bawah kepimpinan Encik Khaw Boon Wan.

Demikian dinyatakan oleh Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong menerusi kiriman di laman Facebook beliau pada 1 Oktober, menyusuli pengumuman pelantikan Encik Chan Yeng Kit sebagai Pengerusi Eksekutif SPH Media Trust (SMT) dan SPH Media Holdings (SPHMH).

Encik Chan menggantikan Encik Khaw, yang bersara selepas berkhidmat selama lima tahun sebagai Pengerusi SMT dan SPHMH sejak 2021.

Encik Wong berkata kepimpinan Encik Khaw telah membantu meletakkan organisasi tersebut di atas landasan yang lebih kukuh untuk masa depan, di samping memastikan ia terus menyampaikan berita terpercaya serta sudut pandang penting buat rakyat.