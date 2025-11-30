Polis merampas wang tunai berjumlah $200 dan jongkong emas bernilai sekitar $200,000 daripada wanita warga Malaysia yang berusia 73 tahun itu, pada 24 November. - Foto PASUKAN POLIS SINGAPURA

Polis tangkap wanita M’sia disyaki terlibat dalam skim tipu, samar sebagai pegawai MAS

Pasukan Polis Singapura telah menahan seorang wanita warga Malaysia berumur 73 tahun yang disyaki terlibat dalam sekurang-kurangnya tiga kes penipuan yang melibatkan tertuduh menyamar sebagai pegawai pemerintah.

Wanita itu dipercayai bertindak sebagai keldai wang dalam skim penipuan berkenaan.

Polis merampas wang tunai berjumlah $200 dan jongkong emas bernilai sekitar $200,000 daripadanya pada 24 November.

Dalam satu kenyataan pada 30 November, polis berkata mereka menerima laporan antara 8 Oktober dengan 24 November mengenai individu yang menyamar sebagai pegawai Penguasa Kewangan Singapura (MAS).

Pada 24 November, seorang kakitangan di kedai emas dan perak BullionStar dekat New Bridge Road melaporkan kepada polis mengenai seorang wanita yang dilihat berlegar secara mencurigakan di luar premis tersebut.

Pegawai daripada Divisyen Polis Central kemudian menangkap wanita itu pada hari yang sama.

Menurut polis, mangsa diberitahu bahawa akaun bank mereka terlibat dengan kegiatan pengubahan wang haram atau maklumat peribadi mereka telah dikompromi.

Mangsa kemudian diarahkan untuk menyerahkan wang tunai mereka dan barangan berharga bagi tujuan siasatan.

Mereka bertemu dengan individu yang tidak dikenali di pelbagai lokasi di serata Singapura untuk menyerahkan wang tunai dan jongkong emas.

Apabila mangsa tidak menerima bayaran balik yang dijanjikan atau apabila mereka dapati tidak dapat menghubungi pelaku itu lagi, barulah mereka menyedari bahawa mereka telah ditipu.

Menurut siasatan awal, wanita warga Malaysia itu didakwa telah membantu dalam operasi sindiket penipuan dengan memperolehi wang tunai dan jongkong emas daripada mangsa penipuan di serata Singapura.

Siasatan terhadap wanita itu sedang dijalankan.

Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dan tidak memindahkan atau menyerahkan wang tunai serta barangan berharga kepada individu yang tidak dikenali atau individu yang identiti mereka belum disahkan, menurut polis.

Mereka juga tidak harus meninggalkan wang tunai atau barangan berharga mereka di mana-mana lokasi untuk diambil pihak lain.

Polis turut menegaskan bahawa pegawai pemerintah tidak akan meminta orang ramai untuk memindahkan wang, mendedahkan maklumat perbankan atau memuat turun aplikasi daripada ‘app store’ tidak rasmi melalui panggilan telefon.

Sekiranya orang ramai ragu-ragu mengenai sesuatu panggilan telefon atau khidmat pesanan ringkas (SMS), mereka boleh menghubungi talian bantuan ScamShield di 1799.

Mereka yang mempunyai maklumat mengenai kes penipuan boleh menghubungi talian polis di 1800-255-0000, atau menghantar maklumat secara dalam talian melalui www.police.gov.sg/i-witness.