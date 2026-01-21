Anggota Parlimen dari Parti Pekerja berdiri di Parlimen pada 14 januari untuk menunjukkan mereka tidak menyokong usulan yang dikemukakan Ketua Dewan yang mengatakan Encik Pritam Singh tidak layak terus menggalas tugas sebagai Ketua Pembangkang. - Tangkap layar video

Anggota Parlimen dari Parti Pekerja berdiri di Parlimen pada 14 januari untuk menunjukkan mereka tidak menyokong usulan yang dikemukakan Ketua Dewan yang mengatakan Encik Pritam Singh tidak layak terus menggalas tugas sebagai Ketua Pembangkang. - Tangkap layar video

Parti Pekerja (WP) telah menolak tawaran Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, untuk menamakan seorang Anggota Parlimen (AP) daripada parti itu sebagai calon Ketua Pembangkang.

Jawatan itu kosong selepas Encik Wong melucutkan jawatan itu daripada Setiausaha Agung WP, Encik Pritam Singh pada 15 Januari.

Ini selepas Parlimen, pada 14 Januari, mendapati Encik Pritam yang didapati mahkamah bersalah berbohong kepada Parlimen - tidak lagi layak menggalas jawatan tersebut.

Dalam kenyataannya pada 21 Januari, WP berkata ia menganggap ketua parti pembangkang terbesar di Parlimen sebagai ketua pembangkang.