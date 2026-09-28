Sebagai sebahagian daripada usaha PPIS menyokong warga emas dan penjaga dalam masyarakat, acara “Penjagaan Diri dan Tawakkul - Menyeimbangkan Usaha, Keimanan dan Kesejahteraan” telah diadakan pada 26 September di Wisma Geylang Serai. Ia dikendalikan Pekerja Sosial Utama PPIS, Cik Zahara Mahmood, yang berkongsi tentang penjagaan diri secara praktikal, kesejahteraan emosi dan rohani, serta cara membina daya tahan dalam menjalani usia lanjut.