Masjid di Singapura akan menggantung program dan kegiatan yang diadakan di luar, sekiranya Indeks Pencemaran Udara (PSI) 24 jam akibat jerebu berada di paras ‘sangat tidak sihat’ (201-300).

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dalam satu kenyataan pada 12 Oktober berkata masjid di sini akan kekal terbuka untuk solat fardu dan solat Jumaat berjemaah, dengan beberapa langkah berjaga-jaga diambil.

Aturan solat di masjid juga akan disesuaikan mengikut keadaan jerebu semasa, kemudahan ruang dalaman yang tersedia dan nasihat kesihatan kebangsaan, tambah MUIS.

“Masjid telah disediakan dengan panduan bagi kesiapsiagaan jerebu, merangkumi langkah berjaga-jaga yang harus diambil meliputi paras PSI berbeza.

“Langkah tambahan sedang diambil untuk melindungi jemaah, khususnya warga emas dan mereka yang mempunyai keadaan kesihatan sedia ada,” kata MUIS, sambil menambah bahawa ia menasihatkan jemaah memakai pelitup untuk ke masjid.

Langkah sedemikian diambil menyusuli keadaan jerebu di Singapura yang mencatatkan paras ‘tidak sihat’ sejak beberapa hari kebelakangan ini.

Menurut laman Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA), sehingga 12 tengah hari pada 12 Oktober, PSI 24 jam di sini ialah 107-151, iaitu dalam paras ‘tidak sihat’.

Keadaan jerebu kali ini adalah disebabkan kebakaran hutan di Indonesia, dan setakat 12 Oktober, Badan Nasional Pengurusan Bencana (BNPB) Indonesia melaporkan masih terdapat lebih 6,800 titik kebakaran hutan dan tanah gambut yang masih berlaku di beberapa wilayah – sebahagian besarnya di wilayah Kalimantan.

Sehubungan itu, MUIS berkata madrasah sepenuh masa dan pusat tadika di masjid telah dinasihatkan agar melaksanakan langkah pengurusan jerebu yang berkenaan, sejajar dengan nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan (MOE) dan Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak (Ecda).

Langkah sedemikian termasuk menyesuaikan kegiatan di luar dan memantau kemaslahatan murid dan kakitangan, manakala ibu bapa pula akan dimaklumkan oleh pihak sekolah atau tadika terhadap sebarang perubahan pada kegiatan atau pengaturan sekolah, ujar MUIS.

“MUIS akan terus memantau situasi jerebu dengan teliti dan bekerjasama dengan agensi pemerintah yang relevan untuk menyemak dan menyesuaikan langkah yang diambil mengikut keperluan, selaras dengan keadaan semasa dan nasihat kesihatan kebangsaan,” kata badan itu lagi.

Dalam pada itu, Pejabat Mufti pada Februari 2025 pernah mengeluarkan irsyad atau panduan yang membolehkan jemaah Muslimin untuk tidak menghadiri solat Jumaat dan solat jemaah di masjid, apabila jerebu mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan atau berpotensi mengancam nyawa.

Ini terutamanya bagi kanak-kanak kecil, warga emas atau mereka yang menghidapi masalah kesihatan seperti masalah jantung dan pernafasan, dengan Pejabat Mufti menggalakkan agar golongan ini mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar.

Irsyad tersebut turut menambah bahawa jemaah dan pihak masjid digesa untuk, semampu mungkin, melaksanakan segala ibadah dan aktiviti keagamaan dalam ruang tertutup masjid, sejajar dengan semangat Islam yang menggalakkan umatnya mengambil langkah berjaga-jaga daripada kemudaratan.