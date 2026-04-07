Topic followed successfullyGo to BHku
Rebat cukai korporat dipertingkat, geran tenaga diperluas demi bantu perniagaan
Rebat cukai korporat dipertingkat, geran tenaga diperluas demi bantu perniagaan
Apr 7, 2026 | 7:24 PM
Rebat cukai korporat dipertingkat, geran tenaga diperluas demi bantu perniagaan
Pemangku Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Negara Kanan (Kewangan), Encik Jeffrey Siow - Foto MDDI
Singapura bakal mengukuhkan sokongan buat perniagaan di tengah konflik Timur Tengah yang berterusan, dengan menaikkan rebat cukai korporat dan meluaskan geran kecekapan tenaga, ujar Menteri Negara Kanan (Kewangan), Encik Jeffrey Siow.
Rebat Cukai Pendapatan Korporat, yang diumumkan semasa Belanjawan 2026 pada Februari, bagi Tahun Penilaian 2026 akan dinaikkan daripada 40 peratus kepada 50 peratus, berkuat kuasa hujung April 2026.
Laporan berkaitan
