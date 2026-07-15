Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) mengakui pemerhatian dalam laporan Pejabat Juruaudit Negara (AGO) yang merangkumi tempoh dari 1 April 2022 hingga 31 Mac 2025.

HDB berkata ia memandang serius penemuan AGO dan telah mengambil langkah segera untuk membetulkan penyelewengan yang dikenal pasti, dan memperkukuh proses dan kawalannya, bagi mengekalkan piawaian tadbir urus dan kebertanggungjawaban yang tinggi dalam pengurusan projek dan operasinya.

Menyentuh kelemahan pengurusan skim keutamaan dan geran perumahan seperti yang diutarakan laporan AGO, HDB berkata ia sudah pun memperkenal semakan tambahan ke atas alamat kediaman terhadap rekod ICA, untuk menyemak silang maklumat yang digunakan semasa menilai permohonan.

HDB bersetuju dengan AGO tentang keperluan memperkukuh semakan pengesahan pada transaksi Tempat Letak Kereta Bermusim (SP) dan Tempat Letak Kereta Bermusim Keluarga (FSP).

Oleh itu, ia akan memperkenalkan langkah-langkah seperti pemeriksaan penuh berkala terhadap maklumat kelayakan lain yang berkaitan dan menghendaki pemohon mengisytiharkan semasa permohonan bahawa mereka memenuhi kriteria kelayakan.

HDB berkata ia juga telah mengeluarkan surat amaran rasmi pada Mac 2026 atas pelanggaran kontrak dan telah memulakan pemulihan caj pentadbiran, yang merangkumi keseluruhan pembayaran yang dibuat untuk kerja-kerja yang tidak dilakukan.

Berikutan laporan AGO, HDB berkata ia segera menyemak sebut harga yang berkenaan untuk mengesahkan kesahihannya. Memandangkan kemungkinan penyelewengan dikenal pasti, HDB telah membuat laporan polis.

“HDB mengekalkan toleransi sifar terhadap sebarang percubaan untuk menjejas integriti proses perolehannya. HDB telah menyemak proses kami dan melaksanakan langkah-langkah tambahan untuk memperkukuh pengurusan barangan kadar bintang dan meningkatkan keteguhan proses perolehan kami.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Cik Nadiah Othman (kanan) dan suaminya, Encik Ridzwan Ismail, serta dua anak mereka di apartmen ‘walk-up’ yang telah diubah suai dan berusia lebih 70 tahun untuk menjadi kediaman buat mereka sekeluarga.

Rumah berusia 70 tahun diubah jadi mahligai keluarga

Jul 15, 2026 | 5:42 PM
fitnah, ganti rugi undang-undang, Bloomberg

Bloomberg diarah bayar ganti rugi $230,000 seorang kepada Shanmugam, See Leng

Jul 14, 2026 | 9:10 PM
Encik Muhammad Aufa Aniq Mohamed Salizal (kiri) dan abangnya, Encik Muhammad Nurshadiqqin Mohamed Salizal, sentiasa saling menyokong ketika bertugas. Bersama mereka ialah ibu mereka, Cik Siti Sufiyyah Ithnin.

Rezeki dua beradik pikul tugas mencabar sebagai pakar pengikat kontena

Jul 14, 2026 | 6:05 PM
Undang-undang Laut Melaka, pelayaran Melayu silam, nakhoda

Undang-undang Laut Melaka ‘nakhoda’ pelayaran Melayu silam

Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kanan), bersama Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Kota Iskandar, Datuk Pandak Ahmad (kiri).

Johor gesa siasatan menyeluruh isu Network School di Forest City

Jul 14, 2026 | 2:47 PM
gelombang haba

Gelombang haba: Lebih 160j penduduk AS terjejas, ragut ratusan nyawa di Eropah

Jul 3, 2026 | 3:11 PM
korban pertapis

Program korban Pertapis legakan beban penerima bantuan, satukan keluarga

May 15, 2026 | 5:30 AM
Amirul, dipinjamkan, Negeri Sembilan

Pemain pertahanan Tampines sedia uji diri di Liga Super Malaysia

Jan 15, 2026 | 5:41 PM
Pengarah filem aksi Malaysia, Zulkarnain Azhar, berhasrat menghasilkan filem seram pertamanya berjudul, ‘Polong’, setelah menonton filem ‘Dukun’ arahan Dain Said.

Filem ‘Polong’ kupas kisah Mona Fandey

Mar 7, 2025 | 6:04 PM

“Ini termasuk menggunakan alat analisis dokumen untuk memastikan sebut harga diperoleh daripada pembekal atau kontraktor bebas, dan memeriksa silang hubungan pembekal terhadap data pendaftaran korporat dan hubungan perniagaan untuk mengesan potensi konflik kepentingan,” kata HDB.

Ia juga telah membuat siasatan berikutan ketidakteraturan dalam rekod yang diberikan untuk audit dan mendapati kakitangan yang terlibat tidak berniat menghalang proses audit.

Namun, HDB akur membuat perubahan pada dokumen merupakan perkara serius.

“HDB telah mengambil tindakan disiplin terhadap kakitangan yang bertanggungjawab. HDB juga telah mengeluarkan surat amaran dan memberikan gred prestasi buruk kepada perunding, yang akan menjejas peluang tender masa hadapannya,” jelas HDB.