Kementerian Pendidikan (MOE) berkata ia menemukan e-mel kelulusan palsu berkaitan pelantikan pegawai semasa audit Pejabat Juruaudit Negara (AGO).

MOE berkata ia memandang serius perkara tersebut dan telah membuat laporan polis.

Pegawai yang terlibat juga telah dibuang kerja.

“Proses pengambilan pekerja yang mantap dan telus adalah penting untuk mengekalkan integriti dan keadilan dalam pengambilan pekerja perkhidmatan awam.

“Di MOE, calon dinilai melalui proses pengambilan pekerja rasmi, termasuk panel pengambilan pekerja.

Sebelum pelantikan ditawarkan, ia mesti diluluskan oleh pihak berkuasa berkenaan.

“Langkah ini membantu untuk memastikan keputusan pengambilan pekerja disemak dan dilakukan dengan betul,” jelas MOE.

Kementerian itu menambah berikutan audit AGO, ia telah memperkukuh prosesnya.

Ini termasuk memperkenal pemeriksaan bebas untuk mengesahkan bahawa semua pelantikan telah menerima kelulusan yang diperlukan.