Dalam kenyataannya pada 15 Julai, Kementerian Kesihatan (MOH) menjelaskan bahawa institusi yang dimaksudkan dalam laporan Pejabat Juruaudit Negara (AGO) ialah bangunan Pusat Barah Nasional Singapura (NCCS), yang disiapkan pada 2022, tetapi kerja-kerja perancangan bermula pada 2013.

MOH menekankan pasukan projek yang terlibat melakukan tugas mereka dengan baik dan tiada petunjuk salah laku yang disengajakan.

Menyentuh isu kelemahan dalam kelulusan dan tadbir urus kewangan projek pembangunan tersebut, MOH berkata ia telah salah tafsir nota penyampaian Kementerian Kewangan (MOF) mengenai kelulusan Jawatankuasa Perancangan Pembangunan (DPC) dan memutuskan bahawa pengembalian semula barangan yang ditolak atau dikurangkan oleh DPC dibenarkan, selagi parameter yang lebih luas seperti Keluasan Lantai Kasar dan jumlah bajet dipatuhi.

Bagi penggunaan penjimatan yang tidak diisytiharkan untuk membiayai item bagi projek tersebut, penjimatan tersebut terhasil daripada harga tender yang lebih rendah untuk pelbagai kontrak pembinaan, dan telah digunakan untuk membiayai kerja-kerja seperti jambatan penghubung pejalan kaki yang menghubungkan NCCS ke stesen MRT Outram Park, bagi meningkatkan aksesibiliti dan ketersambungan bagi pesakit, jelas kementerian itu.

“Sehubungan itu, MOH akan memastikan persetujuan eksplisit MOF diperoleh jika MOH perlu memanggil tender dan sebut harga sebelum kelulusan DPC.

“Penilaian akan dijalankan untuk menentukan sama ada perubahan skop projek adalah penting dan dengan itu, memerlukan penyerahan semula kepada DPC untuk kelulusan.