Restoran The Halia mengumumkan bahawa ia akan ditutup pada pertengahan Mac 2026. - Foto INSTAGRAM/THEHALIA

Restoran The Halia di Kebun Bunga Singapura umum tutup

Restoran The Halia di Kebun Bunga Singapura mengumumkan pada 8 Januari bahawa ia akan berhenti beroperasi selepas 25 tahun.

Menerusi laman Instagram mereka, restoran tersebut menyatakan bahawa ia akan ditutup pada pertengahan Mac 2026.

“Terima kasih atas kenangan, sambutan dan kasih sayang yang dikongsi di ruang yang indah ini,” menurut kapsyen catatan tersebut.