Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) berjaya mengumpulkan lebih $1.5 juta bagi kempen ‘Aid for Gaza 2026’.

Dana sebanyak $1,508,632.69 secara keseluruhan itu, yang dikumpulkan dari 8 Januari hingga 31 Mac, akan disalurkan kepada pembangunan prasarana serta khidmat dan bantuan kemanusiaan yang penting, berikutan gencatan senjata konflik Israel-Gaza itu pada penghujung 2025.

