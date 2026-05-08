Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tengah), menyerahkan hasil kutipan derma ‘Aid for Gaza 2026’ berjumlah sekitar $754,316 kepada Tabung Bantuan Darurat Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unicef). Unicef diwakili oleh Wakil Unicef di Pejabat Berbilang Negara Pasifik, Encik Hamish Young (dua dari kanan) dan Ketua Pengumpulan Dana Sektor Swasta di Pejabat Unicef Malaysia, Cik Dawn Gosling. Majlis penyerahan cek itu diadakan pada 8 Mei di Hab Islam Singapura di Braddell Road, dan turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif RLAF, Encik Adnan Abdul Hamid (kiri) dan Pengerusi RLAF, Encik Abdul Razak Hassan Maricar (dua dari kiri). - Foto BH oleh FANDY RAZAK