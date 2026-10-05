Tatkala ditanya berapa ramai adik dia inginkan, Zara Sofia Muhd Syahrul, menjawab dengan pantas:

“Sifar!”

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