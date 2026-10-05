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Sekilas Berita
‘Saya nak 14 adik!’: Apabila si cilik bicara soal keluarga besar
‘Saya nak 14 adik!’: Apabila si cilik bicara soal keluarga besar
Ada yang senang kekal sendiri; ada yang mahukan orang baharu. Tiga kanak-kanak kongsi pandangan tentang kehadiran adik
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Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Oct 5, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
‘Saya nak 14 adik!’: Apabila si cilik bicara soal keluarga besar
Tatkala ditanya berapa ramai adik dia inginkan, Zara Sofia Muhd Syahrul, menjawab dengan pantas:
“Sifar!”
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