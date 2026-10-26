Kesemua 10 syarikat berpangkalan di Singapura yang diberikan notis di bawah undang-undang jerebu Singapura telah mengakui penerimaan permintaan maklumat daripada Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) mengenai kaitan mereka dengan kebakaran di Indonesia.

Tiga daripada syarikat itu tidak menyatakan dengan jelas sama ada mereka akan memenuhi permintaan NEA. Syarikat tersebut ialah Indofood Agri Resources, TSH Global Plantation dan TSH Oversea. Kegagalan mematuhi permintaan itu boleh menyebabkan wakil syarikat dikenakan penalti.

Pada 26 Oktober, pengesahan penerimaan notis bagi TSH Global Plantation dan TSH Oversea, dua syarikat terakhir yang memberi respons, dibuat menerusi firma Malaysia, TSH Resources, yang menyelia kedua-duanya.

Dalam satu pemfailan di Bursa Saham Singapura (SGX) pada 8.12 pagi, kumpulan ladang kelapa sawit itu berkata anak syarikatnya dimaklumkan pada 23 Oktober untuk mengemukakan dokumen dan maklumat di bawah Seksyen 10 Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan (THPA) menjelang 2 November.

“Kami sedang menyemak notis tersebut dan akan berhubung dengan agensi itu sewajarnya,” kata pemfailan itu.

Di bawah Seksyen 10 Akta tersebut, wakil syarikat yang tidak mematuhi boleh berdepan denda sehingga $5,000, penjara sehingga sebulan, atau kedua-duanya.

Di bawah Akta itu, entiti yang didapati bersalah menyebabkan atau menyumbang kepada jerebu boleh didenda sehingga $100,000 bagi setiap hari pencemaran itu berterusan, dengan had maksimum $2 juta.

Kencana Agri dan Indofood Agri Resources, yang tersenarai di SGX, memfailkan pengesahan penerimaan mereka pada 25 Oktober.

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Kencana Agri, yang dimiliki oleh keluarga Maknawi, berkata ia akan bekerjasama sepenuhnya dengan NEA, sambil menambah bahawa ia akan membuat pengumuman lanjut apabila terdapat perkembangan.

Indofood Agri Resources berkata dalam pemfailannya bahawa ia menerima notis NEA pada 23 Oktober, dan akan memberikan lebih banyak butiran apabila terdapat perkembangan penting.

NEA mengeluarkan notis undang-undang itu pada malam 23 Oktober kepada Asia Pulp & Paper Company, Asia Pulp & Paper Company (China), Bumitama Agri, Golden Agri International, First Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Global Plantation, TSH Oversea dan Wilmar International.

Kesemua 10 firma itu berada dalam perniagaan kelapa sawit atau perhutanan, dan memiliki konsesi tanah di Indonesia atau mempunyai syarikat berkaitan yang memiliki konsesi sedemikian.

Selepas notis itu dikeluarkan, Wilmar International merupakan yang pertama mengumumkan rancangannya untuk mematuhinya. Ia menyatakannya dalam satu pemfailan hampir tengah malam 23 Oktober, kira-kira tiga jam selepas NEA menghantarnya.

First Resources menyusul pada 1.15 pagi, 24 Oktober, bersetuju memberikan butiran yang diperlukan.

Seterusnya, Bumitama Agri dan anak-anak syarikatnya berkata dalam satu pemfailan pada 1.15 petang, 24 Oktober, bahawa syarikat itu akan mengemukakan dokumen dan maklumat yang diminta kepada NEA. 

Lewat hari itu pada kira-kira 6.30 petang, Asia Pulp & Paper (APP) berkata  ia bekerjasama dengan pihak berkuasa.

Ini disusuli oleh Golden Agri International, anak syarikat Golden Agri-Resources, yang turut berkata ia akan bekerjasama dengan NEA.

Notis yang dihantar pada 23 Oktober itu menyusuli langkah awal NEA mengeluarkan notis langkah pencegahan kepada 10 syarikat Indonesia pada 16 dan 19 Oktober.

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