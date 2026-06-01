Seniman dan pelawak veteran, Yusoff Maruwi, telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada awal pagi 1 Jun.

Beliau sebelum ini dilaporkan mengalami serangan angin ahmar dan telah menerima rawatan di Hospital Tan Tock Seng (TTSH).

Jenazah akan dikebumikan di Pusara Aman sekitar 11 pagi.