Topik diikutiPergi ke BHku
Seniman veteran Yusoff Maruwi meninggal dunia
Seniman veteran Yusoff Maruwi meninggal dunia
Jun 1, 2026 | 7:42 AM
Seniman veteran Yusoff Maruwi meninggal dunia
Seniman veteran Yusoff Maruwi meninggal dunia - Foto RAHMAN IBRAHIM
Seniman dan pelawak veteran, Yusoff Maruwi, telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada awal pagi 1 Jun.
Beliau sebelum ini dilaporkan mengalami serangan angin ahmar dan telah menerima rawatan di Hospital Tan Tock Seng (TTSH).
Jenazah akan dikebumikan di Pusara Aman sekitar 11 pagi.
Laporan lanjut menyusul.
Laporan berkaitan
15 pelawak setempat buat persembahan di kelab masyarakatJul 23, 2024 | 11:44 AM
Pelawak Mahadi Shor meninggal duniaMar 27, 2026 | 7:22 AM