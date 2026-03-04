SPH Logo mobile
Setiap estet HDB akan ada hab pengecasan pantas jelang akhir 2027

Singapura

Setiap estet HDB akan ada hab pengecasan pantas jelang akhir 2027

Mar 4, 2026 | 7:41 PM
NUR FATHIN AWALLUDIN
Setiap estet HDB akan ada hab pengecasan pantas jelang akhir 2027

Lebih banyak hab pengecasan pantas bagi kenderaan elektrik (EV) bakal dibina agar setiap estet HDB akan mempunyai sekurang-kurangnya satu hab sedemikian menjelang akhir 2027. Setiap hab akan dilengkapi dengan sekurang-kurangnya enam titik pengecasan pantas. Kementerian Pengangkutan (MOT) akan mengutamakan pembinaan hab-hab tersebut di kawasan yang mempunyai permintaan pengecasan EV lebih tinggi dan kapasiti elektrik yang mencukupi, seperti tempat letak kereta berhampiran Compass One di Sengkang, pasar Macpherson dan Plantation Plaza di Tengah. - Foto fail BT

Lebih banyak hab pengecasan pantas bagi kenderaan elektrik (EV) bakal dibina agar setiap estet HDB akan mempunyai sekurang-kurangnya satu hab sedemikian menjelang akhir 2027.

Setiap hab akan dilengkapi dengan sekurang-kurangnya enam tempat pengecasan pantas.

Kementerian Pengangkutan (MOT) akan mengutamakan pembinaan hab tersebut di kawasan yang mempunyai permintaan pengecasan EV lebih tinggi dan kapasiti elektrik yang mencukupi, seperti tempat letak kereta berhampiran Compass One di Sengkang, pasar Macpherson dan Plantation Plaza di Tengah.

