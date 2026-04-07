Shanmugam: Harga elektrik akan melonjak jika perang TT berlarutan
Apr 7, 2026 | 7:17 PM
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, semasa di Parlimen pada 7 April. - Foto MDDI
Sungguhpun risiko gangguan terhadap bekalan elektrik dan tenaga bagi kegunaan domestik Singapura amat rendah, harga bekalan tenaga dan elektrik akan tetap meningkat di sini, kata Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam.
Beliau, yang juga Menteri Ehwal Dalam Negeri, berkata gangguan terhadap bekalan elektrik dan tenaga tidak boleh diketepikan sama sekali, lebih-lebih lagi sekiranya pembekal tidak dapat melunaskan tuntutan untuk menghantar minyak atau gas.