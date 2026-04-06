S’pura bakal miliki jambatan pejalan kaki cetakan 3D pertama di Jurong West pada 2028
LTA: Penggunaan teknologi ini sebahagian usaha pertingkat daya penghasilan binaan prasarana dalam kekangan tenaga kerja
Apr 6, 2026 | 6:04 PM
Jambatan yang akan terletak berhampiran Blok 410 Jurong West Street 42 itu berukuran 10 meter panjang dan 5 meter lebar. - Foto ST, LTA
Buat kali pertama, jambatan untuk pejalan kaki, yang dibina menggunakan teknologi cetakan tiga dimensi (3D) di Singapura, akan merentasi Sungai Jurong pada 2028, menghubungkan Jurong West dengan bandar baharu Tengah yang dirancang dengan lebih banyak pembangunan perumahan.
Penggunaan teknologi ini sebahagian usaha Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) meningkatkan daya penghasilan pembinaan dalam keadaan kekangan tenaga kerja.
