Menteri Kesihatan dan Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial, Encik Ong Ye Kung, berkata rangka kerja baru itu bertujuan untuk menangani “perkembangan dalam AI, seperti AI generatif, bagi menyokong inovasi dengan lebih baik.” - Foto MOH

S’pura kemas kini garis panduan AI dalam penjagaan kesihatan HSA capai tahap keselamatan tertinggi WHO bagi peranti perubatan, jadikan S’pura hab utama bagi peraturan penjagaan kesihatan

Singapura telah menyemak semula garis panduan AI penjagaan kesihatannya bagi membolehkan lebih banyak inovasi bagi mempertingkat tenaga kerja penjagaan kesihatan dan ubat baharu diperolehi pesakit dengan lebih pantas, kata Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, pada 10 Mac.

Penguasa Sains Kesihatan (HSA) juga telah menjadi pihak berkuasa kawal selia negara pertama yang mencapai tahap tertinggi peraturan peranti perubatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), katanya.

Pengiktirafan itu membolehkan HSA berfungsi sebagai rujukan global untuk pengawal selia lain di seluruh dunia.

Bercakap pada pembukaan Forum Pengawal Selia Peranti Perubatan Antarabangsa di Pusat NTUC, Encik Ong berkata Kementerian Kesihatan (MOH) dan HSA membangunkan dan melancarkan rangka kerja kecerdasan buatan (AI) penjagaan kesihatan yang disemak semula yang menangani perkembangan dalam kecerdasan buatan, seperti AI generatif, untuk menyokong inovasi dengan lebih baik sambil memastikan keselamatan dan kualiti.

Dalam ucapannya, Encik Ong berkata percubaan dalam kawal selia akan memudahkan penilaian penyelesaian AI dalam tetapan penjagaan kesihatan dunia sebenar, memastikan alat AI dibina menggunakan data kehidupan sebenar yang berkualiti.

Beliau menambah bahawa HSA tidak menerima sebarang permohonan pendaftaran untuk ubat yang dibangunkan AI, tetapi ia akan mengalu-alukan permohonan sedemikian dalam masa terdekat.

AI sedang merevolusikan proses pembangunan ubat, kerana data makmal simulasi digunakan untuk menggantikan ujian klinikal fasa awal tradisional, yang mahal dan memakan masa.

HSA “akan mengambil pendekatan yang menumpukan kepada pencapaian teknologi terhadap peraturan, menggunakan ketelitian yang sama terhadap ubat yang dibangunkan AI seperti yang dilakukannya terhadap ubat konvensional”, kata Encik Ong.

Ini akan memastikan bahawa seiring kemajuan teknologi, Singapura boleh menerima inovasi sambil menjaga risiko.

Dalam ucapannya, Encik Ong berkata HSA juga boleh membantu meningkatkan daya saing Singapura dalam industri bioperubatan dengan mengukuhkan kedudukannya sebagai pihak berkuasa rujukan serantau dan global.

Pada 2022, HSA menerima pengiktirafan tertinggi daripada WHO bagi sistem kawal selia perubatannya, yang mengesahkan bahawa sistem itu beroperasi pada tahap lanjutan bertaraf dunia.

Beberapa negara lain juga telah mencapai apa yang dipanggil Tahap Kematangan 4 untuk ubat-ubatan.

Encik Ong berkata bidang kuasa seperti Australia, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Afrika Selatan, Sri Lanka, Switzerland, Thailand dan Britain merujuk kelulusan HSA dalam mempercepatkan proses kawal selia mereka untuk peranti perubatan atau produk farmaseutikal.

HSA juga menanda aras proses kawal selianya berbanding dengan bidang kuasa maju lain, seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Britain dan Jepun.

“Akhirnya, peraturan kesihatan terdiri daripada rangkaian kerjasama antarabangsa, di mana Singapura akan menjadi salah satu pusat utama,” tambahnya.

Singapura juga merupakan anggota konsortium yang meluluskan produk terapeutik baharu bagi memastikan akses lebih cepat kepada farmaseutikal yang selamat dan berkesan.