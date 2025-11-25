Mesyuarat itu dipengerusikan bersama oleh Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat (empat dari kanan) dan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan (empat dari kiri). - Foto MDDI

Mesyuarat itu dipengerusikan bersama oleh Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat (empat dari kanan) dan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan (empat dari kiri). - Foto MDDI

Singapura dan Malaysia telah mengesahkan semula komitmen mereka untuk memastikan rangka kerja institusi, pengawalseliaan dan operasi yang diperlukan untuk Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) dilaksanakan dengan berkesan.

Kedua-dua negara juga mencatat kemajuan berterusan ke arah ratifikasi perjanjian JS-SEZ, menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas menteri kedua-dua pihak bertemu di Jawatankuasa Bersama Menteri Malaysia-Singapura bagi Iskandar Malaysia (JMCIM) ke-17 pada 25 November.

Mesyuarat itu, yang diadakan di DoubleTree by Hilton di Kuala Lumpur, dipengerusikan bersama oleh Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat dan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, lapor The Straits Times.

Kemajuan yang dicapai termasuk pewartaan Kulai sebagai sebahagian daripada hab perniagaan Iskandar Malaysia, yang akan memudahkan pelaksanaan JS-SEZ dan mengukuhkan lagi integrasi ekonomi antara kedua-dua pihak sebaik perjanjian itu berkuat kuasa, kata kenyataan itu.

Kulai ialah salah satu daripada sembilan zon utama di JS-SEZ, satu inisiatif ekonomi dua hala yang menjangkau lebih 3,500 kilometer persegi (km 2 ), atau lebih lima kali ganda saiz Singapura.

Kedua-dua pihak menekankan kepentingan mengekalkan hubungan dua hala yang kukuh sebagai faktor utama kejayaan zon ekonomi khas itu, dan melahirkan rasa puas hati dengan momentum kerjasama yang positif, tambah kenyataan itu.

Pada mesyuarat itu, para menteri telah dikemas kini mengenai kemajuan yang dicapai oleh Jawatankuasa Kerja Bersama (JWC) yang ditugaskan untuk mengendalikan JS-SEZ.

JWC ini terus membuat kemajuan yang mantap merentasi kumpulan kerja utama, dan mesyuarat itu menyatakan bahawa Malaysia sedang dalam proses merangka pelan tindakan dan pelan induk JS-SEZ, yang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan industri.

Malaysia juga menekankan usaha berterusannya untuk menarik pelaburan dan meningkatkan pembiayaan, promosi dan risikan pasaran untuk zon ekonomi khas, dan melaporkan kemajuan dalam inisiatif untuk meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan, pembangunan bakat dan mobiliti, serta pergerakan orang ramai dan barangan.

Kedua-dua negara juga bersetuju untuk menyegarkan dan menggunakan semula JMCIM ke dalam Jawatankuasa Menteri Kerjasama Johor-Singapura (JSCMC).

“Peralihan ini mencerminkan skop kerjasama dua hala yang semakin mendalam dan meluas, khususnya dalam memastikan kekomprekan JS-SEZ untuk bersaing bagi pelaburan global,” kata kenyataan itu.

Ia menyatakan bahawa JSCMC akan menjadi platform kementerian yang dipertingkatkan untuk menyediakan hala tuju strategik, mengukuhkan penyelarasan dua hala, dan menyelia pelaksanaan inisiatif keutamaan di bawah JS-SEZ.

Di bawah JSCMC, kedua-dua pihak bersetuju untuk menubuhkan kumpulan kerja bagi membincangkan perkara berkaitan JS-SEZ, pengangkutan dan kawasan lain pada masa hadapan. Jawatankuasa baru itu akan mengadakan mesyuarat sulungnya pada separuh kedua 2026.

“Malaysia dan Singapura mengakhiri pertemuan itu dengan menyatakan kepuasan terhadap momentum positif kerjasama dua hala dan mengesahkan komitmen mereka untuk bekerja rapat di bawah rangka kerja JSCMC baru untuk memacu pertumbuhan inklusif, mengukuhkan daya saing serantau, dan memperdalam lagi perkongsian yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara,” kata kenyataan itu.

Mesyuarat jawatankuasa bersama menteri itu diadakan menjelang Rahat Pemimpin Malaysia-Singapura ke-12 antara Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong dan rakan sejawatannya dari Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim – dengan Singapura akan menjadi tuan rumah – pada awal Disember.