S’pura, Pahang teroka kerjasama dalam bidang kepentingan bersama
May 5, 2026 | 8:10 PM
Singapura dan Pahang bersetuju meneroka peluang kerjasama, contohnya dengan mengukuhkan hubungan perniagaan, kata jurucakap Pejabat Perdana Menteri (PMO).
Jurucakap PMO berkata, Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong, dan Sultan Pahang, Sultan Abdullah Ahmad Shah, bertemu pada 5 Mei, dan mengesahkan hubungan mesra dan lama yang terjalin di antara mereka.
