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Sekilas Berita
T.I.P.S. untuk ibu bapa lindungi anak
T.I.P.S. untuk ibu bapa lindungi anak
Sep 16, 2026 | 7:45 PM
Sekilas Berita
T.I.P.S. untuk ibu bapa lindungi anak
Pekerja Sosial Kanan PPIS, Cik Siti Khadeejah Muabdu, berkongsi panduan yang boleh diamalkan ibu bapa dengan menggunakan akronim T.I.P.S:
– Tahu: Ibu bapa perlu ada sikap ingin tahu tentang kegiatan anak.
– Interaksi: Ibu bapa perlu meneliti corak interaksi anak bersama orang sekeliling dan ibu bapa; lihat sama ada sebarang perubahan ketara atau kelainan mendadak.
– Peka: Ibu bapa perlu peka tentang perubahan, keadaan dan kegiatan anak.
– Selamat: Ibu bapa perlu mewujudkan rasa selamat di rumah untuk anak berkongsi isi hati tanpa rasa takut diperkecilkan.