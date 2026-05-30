Topik diikutiPergi ke BHku
Tanam pokok lambang hubungan erat S’pura-Vietnam
Tanam pokok lambang hubungan erat S’pura-Vietnam
May 30, 2026 | 4:21 PM
Tanam pokok lambang hubungan erat S’pura-Vietnam
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kanan), dan Presiden Vietnam, Encik To Lam, telah menanam sebatang pokok ‘Hopea recopei’ semasa satu majlis penanaman pokok pada 30 Mei. Ini bersempena dengan lawatan negara Encik To Lam ke Singapura selama empat hari. - Foto MDDI
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dan Presiden Vietnam, Encik To Lam, telah menanam sebatang pokok Hopea recopei semasa satu majlis penanaman pokok pada 30 Mei.
Penanaman spesies pokok itu, yang berasal dari Vietnam dan Asia Tenggara, melambangkan hubungan dua hala yang kukuh serta semakin berkembang antara Singapura dengan Vietnam.
Encik Wong juga menjadi tuan rumah jamuan makan tengah hari untuk Encik To Lam, yang juga Setiausaha Agung Parti Komunis Vietnam, sempena lawatan negara empat hari ke Singapura atas jemputan Presiden Tharman Shanmugaratnam.