Apabila melangkah ke sebuah kota bersejarah, apakah sebenarnya yang kita cari?

Adakah keindahan bangunannya, keunikan budayanya atau pengajaran yang dapat dibawa pulang untuk memperbaiki kehidupan?

Melalui ‘Kembara Warisan Islam’, Noor Mohamad Services & Travel ingin mengajak masyarakat melihat perjalanan sebagai ruang menambah ilmu, mengukuhkan iman dan memahami sumbangan tamadun terdahulu kepada dunia hari ini.

Uzbekistan, termasuk kota Khiva, serta Cyprus dan Istanbul membuka ruang untuk penghayatan tersebut.

Di sebalik madrasah, masjid dan bangunan berusia ratusan tahun di negara itu, tersimpan kisah kecintaan akan ilmu, ketekunan manusia, dan tanggungjawab membangunkan masyarakat.

UZBEKISTAN: TELUSUR TRADISI ILMU

Berpijak di bumi Uzbekistan membawa masyarakat mengenali sebuah wilayah yang pernah menjadi antara pusat perkembangan ilmu dalam tamadun Islam.

Bukhara, misalnya, berkembang sebagai pusat pengajian Islam penting, dengan tradisi keilmuan yang meninggalkan kesan hingga ke hari ini.

Wilayah yang kini merangkumi Uzbekistan dan kawasan sekitarnya dikaitkan dengan tokoh besar seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi.

Ibnu Sina, yang dilahirkan berhampiran Bukhara pada 980 Masihi, terkenal sebagai ilmuwan dan doktor.

Karyanya, ‘Al-Qanun fi al-Tibb’, menjadi rujukan perubatan selama berabad-abad.

Al-Khawarizmi dikaitkan dengan wilayah Khwarazm, yang turut merangkumi kawasan sekitar Khiva hari ini, dan mengembangkan kerjayanya di Baghdad.

Karyanya membantu membentuk perkembangan algebra, manakala ilmu matematik yang dikembangkannya turut mempunyai tujuan praktikal dalam menyelesaikan urusan kehidupan.

Menurut Pengarah Noor Mohamad Services & Travel, Ustazah Juyda Noor Mohamad, warisan ini mendorong masyarakat Singapura terus mendalami pengajian agama, sains, perubatan, matematik dan teknologi, sambil memahami tanggungjawab menggunakan kepakaran tersebut demi kebaikan manusia.

IMAM AL-BUKHARI: KETELITIAN SEBAGAI AMANAH

Bukhara ialah tempat kelahiran Imam Al-Bukhari pada 810 Masihi.

Beliau dikenali melalui penyusunan ‘Sahih Al-Bukhari’, yang menjadi antara rujukan hadis terpenting dalam tradisi Islam Sunni.

Keunggulan beliau mengingatkan bahawa ilmu menuntut kesungguhan, disiplin dan ketelitian.

Mengumpulkan pengetahuan sahaja belum memadai; kesahihan dan cara menyampaikannya turut perlu diberi perhatian.

“Pengajaran ini amat dekat dengan kehidupan hari ini.

“Dalam dunia yang dipenuhi mesej WhatsApp, video pendek dan pelbagai dakwaan di media sosial, kita mempunyai tanggungjawab untuk menyemak sebelum berkongsi,” ujar Ustazah Juyda.

Semangat ketelitian dalam tradisi ilmu hadis boleh mengilhamkan sikap lebih berhemah, mengenal pasti sumber, mendapatkan penjelasan pihak berautoriti dan mengakui apabila sesuatu perkara belum dapat dipastikan.

CYPRUS: FAHAMI PELBAGAI SEJARAH

Kembara ke Cyprus memperkenalkan satu lagi dimensi warisan Islam di rantau Mediterranean.

Pulau ini melalui pelbagai pemerintahan sebelum berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah pada 1571.

Sejarah Cyprus perlu dihayati dengan kesedaran bahawa pulau ini mempunyai warisan pelbagai agama dan masyarakat.

Menelusuri jejak Uthmaniyah di sana turut membuka ruang untuk memahami pertemuan budaya, perubahan pemerintahan dan pengalaman penduduk daripada latar berbeza.

Daripadanya, kita boleh mengambil iktibar tentang pentingnya menghormati warisan orang lain serta memelihara hubungan antara masyarakat.

Dalam konteks Singapura, keharmonian dipupuk melalui tutur kata sopan, memahami amalan jiran dan sikap bertanggungjawab ketika membincangkan agama atau sejarah.

ISTANBUL: MEMBINA SESUATU BERMANFAAT

Istanbul pula memperlihatkan pertemuan warisan Byzantine dan Uthmaniyah.

Kawasan bersejarahnya merangkumi karya seni bina penting seperti Hagia Sophia dan kompleks Masjid Süleymaniye, yang direka oleh arkitek Sinan pada abad ke-16.

Bangunan yang kekal merentasi zaman mengajar kita tentang pentingnya ilmu, kemahiran dan kerjasama.

Begitu juga pembangunan masyarakat yang memerlukan amanah, sokongan berterusan dan persediaan generasi pelapis.

Warisan bermakna boleh dibina melalui seorang guru yang mendidik dengan sabar, seorang karyawan yang berkhidmat dengan jujur atau sebuah keluarga yang membesarkan anak-anak dengan kasih sayang dan adab.

PULANG BAWA PERUBAHAN

Melalui ‘Kembara Warisan Islam’ diharap peserta pulang dengan pengalaman dan pengajaran yang memperkaya kehidupan.

Bagi masyarakat Islam Singapura, mencintai sejarah boleh diterjemahkan kepada tindakan menyokong pendidikan, membimbing anak muda, menjaga keharmonian dan menyumbangkan kepakaran kepada negara.

Peninggalan sejarah menjadi lebih bermakna apabila pengajarannya hidup dalam diri kita.

Mudah-mudahan setiap perjalanan meluaskan pandangan, menyuburkan rasa syukur dan mendorong kita meninggalkan kebaikan untuk generasi seterusnya.

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